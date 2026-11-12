В «CSC Telecom» пояснили, что причиной стала ошибка в настройках доступа к базе данных платформы. Уязвимость обнаружили исследователи издания «Cybernews», которым удалось получить доступ к данным. После получения информации об инциденте компания устранила проблему и закрыла доступ.
Также компания проверила серверы и доступную техническую информацию. Проверка пока не выявила случаев изменения или удаления данных, а также доказательств их злонамеренного использования. Однако полностью исключить просмотр или копирование информации помимо доступа исследователей компания не может.
Об инциденте сообщили организации по предотвращению киберинцидентов «Cert.lv».
Как сообщалось, из базы данных латвийского филиала телекоммуникационного оператора «CSC Telecom» могла произойти утечка более 125 млн SMS-сообщений от банков «Swedbank» и «SEB», службы экстренной помощи 112 и десятков розничных торговцев, сообщило ранее онлайн-издание «Cybernews».
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