Могилу Маслякова осквернили: вырваны крест, портрет, цветы разбросаны (ВИДЕО)

Однако в воскресенье неизвестный осквернил место последнего пристанища Маслякова: неадекватный молодой человек разбросал цветы и вырвал из земли крест, а фотографии переместил к стене кладбища.

Остановили беспредел охранники кладбища. Мужчину вывели с территории и в передали в руки правоохранительных органов. Причина, по которой неизвестный решился на некрасивый шаг, пока неизвестна. Однако удалось узнать, что родился вандал в 2004 году, а в отделение попал в неадекватном состоянии.

В настоящее время крест установлен на место. Семья Маслякова и администрация кладбища подали заявление в полицию.

Напомним, у Александра Васильевича была обнаружена опухоль в легком. Врачи поставили неутешительный диагноз — оказалось, она неоперабельная, и шансов на выздоровление у заслуженного деятеля искусств России не было. После сдачи анализов подтвердились самые страшные догадки, новообразование оказалось злокачественным.

Страшную новость о скорой кончине Маслякову сообщили за восемь месяцев до ухода звезды КВНа. В последнее время, сообщали близкие к ведущему люди, состояние Александра Васильевича ухудшалось: ему было тяжело дышать, говорить, а передвигался он на гольф-каре в в компании сопровождающих.

ФОТО скриншот видео из телеграм