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Rīgas siltums берет в кредит миллионы евро. Как долго придется расплачиваться за модернизацию?

© LETA 15 октября, 2024 16:35

Новости Латвии 0 комментариев

АО "Rīgas siltums" и Северный инвестиционный банк подписали договор о кредите на 18 млн евро для финансирования модернизации инфраструктуры теплосетей, а общий объем инвестиционной программы составит 24 млн евро, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Rīgas siltums" Яна Розе.

Проект предусматривает подключение новых клиентов к услугам централизованного теплоснабжения. Ежегодно компания подключает к своим сетям около 50-60 новых зданий.

Расширение и модернизация теплосетей позволит заменить около 10 километров устаревших сетей и построить 3,5 километра новых для подключения потребителей тепла.

В то же время дигитализация сетей "Rīgas siltums" повысит эффективность диагностики и планирования, что позволит быстрее и точнее предоставлять услуги, сократив необходимость в сложных и трудоемких ремонтах.

Предприятие планирует расширить свою деятельность за пределы Риги, внося вклад в достижение целей Латвии по климатической нейтральности.

Предприятие возьмет кредит в размере 18 млн евро сроком на 15 лет. Северный инвестиционный банк ранее уже поддерживал инвестиционные программы "Rīgas siltums", направленные на модернизацию теплосетей и увеличение мощностей производства энергии из биомассы.

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