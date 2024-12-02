«Многие носят майки с надписью «Латыш», но не готовы ничего делать для страны»: история реэмигранток

На мероприятии, которое проводится уже второй раз, выступили Кристине Колтхофа и Рута Трейя. Обе вернулись в Латвию и активно строят свою жизнь на родине. Мотивы возвращения у каждой были свои, но объяснить их до конца обеим сложно.

Кристине, вернувшаяся из Нидерландов, рассказывает: "Когда я ехала в Латвию, не было плана остаться здесь. Все получилось спонтанно. Находясь здесь, я поняла, что хочу остаться".

Рута возвратилась из Великобритании и поделилась своей историей: "Я приехала в Латвию с детьми отдохнуть, но потом мы решили вернуться сюда насовсем. Частично это связано с тем, что младшая дочка должна была идти в школу. Она два года училась в Англии, но я поняла, что хочу, чтобы она училась в Латвии".

Организатор мероприятия, координатор по реэмиграции Видземского региона планирования Инга Маджуле говорит, что многие возвращаются в Латвию ради детей или из-за выхода на пенсию.

Рута Трейя: "В Англии я получила образование по криминологии и судебной психологии, которая в Латвии пока мало известна. Сейчас я активно использую эти знания".

Кристине с мужем открыла магазин. Обе женщины все же признают, что вернуться и снова начать жизнь в Латвии было нелегко.

Вот что по этому поводу думает Рута: "Я изучила все, нашла школы, учреждения, жилье, чтобы все было подготовлено. Но социальной помощи в Латвии практически нет, если ты не совершенно нищий. Это отличается от того, что есть за границей".

Кристине считает так: "Реальность очень сурова. Всю информацию я искала сама. Когда обратилась за помощью, часто сталкивалась с суровой реакцией. Ты сама решила уехать, сама вернулась, это твоя проблема".

Рута, кроме того, заметила, что многие реэмигранты часто более преданы своей родине, чем те, кто в Латвии живет постоянно: "Тут многие гордо носят майку с надписью "Латыш", но сами не готовы ничего сделать на благо государства".