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«Многие носят майки с надписью «Латыш», но не готовы ничего делать для страны»: история реэмигранток

Редакция PRESS 2 декабря, 2024 10:16

Латышские СМИ 0 комментариев

В Латвии в прошлом году наблюдался значительный прирост числа реэмигрантов - домой вернулись 909 человек. Эта тенденция продолжается и в нынешнем году - люди постепенно возвращаются, чтобы начать новую жизнь на родине. Недавно в Огре прошла встреча реэмигрантов, участники которой делились своим опытом. По словам участников, реальность оказалась весьма суровой, пишет Jauns.lv, ссылаясь на ReTV.

На мероприятии, которое проводится уже второй раз, выступили Кристине Колтхофа и Рута Трейя. Обе вернулись в Латвию и активно строят свою жизнь на родине. Мотивы возвращения у каждой были свои, но объяснить их до конца обеим сложно.

Кристине, вернувшаяся из Нидерландов, рассказывает: "Когда я ехала в Латвию, не было плана остаться здесь. Все получилось спонтанно. Находясь здесь, я поняла, что хочу остаться".

Рута возвратилась из Великобритании и поделилась своей историей: "Я приехала в Латвию с детьми отдохнуть, но потом мы решили вернуться сюда насовсем. Частично это связано с тем, что младшая дочка должна была идти в школу. Она два года училась в Англии, но я поняла, что хочу, чтобы она училась в Латвии".

Организатор мероприятия, координатор по реэмиграции Видземского региона планирования Инга Маджуле говорит, что многие возвращаются в Латвию ради детей или из-за выхода на пенсию.

Рута Трейя: "В Англии я получила образование по криминологии и судебной психологии, которая в Латвии пока мало известна. Сейчас я активно использую эти знания".

Кристине с мужем открыла магазин. Обе женщины все же признают, что вернуться и снова начать жизнь в Латвии было нелегко.

Вот что по этому поводу думает Рута: "Я изучила все, нашла школы, учреждения, жилье, чтобы все было подготовлено. Но социальной помощи в Латвии практически нет, если ты не совершенно нищий. Это отличается от того, что есть за границей".

Кристине считает так: "Реальность очень сурова. Всю информацию я искала сама. Когда обратилась за помощью, часто сталкивалась с суровой реакцией. Ты сама решила уехать, сама вернулась, это твоя проблема".

Рута, кроме того, заметила, что многие реэмигранты часто более преданы своей родине, чем те, кто в Латвии живет постоянно: "Тут многие гордо носят майку с надписью "Латыш", но сами не готовы ничего сделать на благо государства".

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