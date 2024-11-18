«Мнения о том, как строить нашу страну, расходятся, но нас объединяют ценности»: ежегодное обращение премьера. ВИДЕО

Mūsu valsts ir Latvijas cilvēki vakar, šodien un rīt. Valsts proklamēšanas gadadienā, leposimies ar mūsu valsti un līdzcilvēkiem - ikkatrs ir svarīgs un tikai kopā mēs veidojam mūsu Latviju.

Saules mūžu Latvijai! pic.twitter.com/xflsD2qBMX — Evika Siliņa (@EvikaSilina) November 18, 2024

В своем обращении Силиня отметила, что «наша страна - это народ Латвии вчера, сегодня и завтра. Мы гордимся всеми, кто представляет Латвию, и радуемся нашим достижениям в искусстве, спорте и технологиях, которые также меняют мир».

«Мнения о том, как строить нашу страну, расходятся. Но в основе этого лежат ценности, которые нас объединяют - латышский язык, наша страна и свобода. Поэтому давайте и в повседневной жизни помнить, что каждый человек важен и только вместе мы строим Латвию». Поздравляю вас со 106-й годовщиной Латвийской Республики! Да здравствует Латвия!», - обращается к жителям Силиня.