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«Мнения о том, как строить нашу страну, расходятся, но нас объединяют ценности»: ежегодное обращение премьера. ВИДЕО

Редакция PRESS 18 ноября, 2024 09:46

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LETA

«Празднуя независимость Латвии, мы также отмечаем наше упорство. Ведь именно благодаря упорству мы отважно сражались за свою страну вопреки всем трудностям. Потому что мы упорствуем и работаем вместе, чтобы сделать Латвию безопасной и процветающей», - сказала премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) в своем обращении к народу по случаю 106-й годовщины независимости Латвии.

В своем обращении Силиня отметила, что «наша страна - это народ Латвии вчера, сегодня и завтра. Мы гордимся всеми, кто представляет Латвию, и радуемся нашим достижениям в искусстве, спорте и технологиях, которые также меняют мир».

«Мнения о том, как строить нашу страну, расходятся. Но в основе этого лежат ценности, которые нас объединяют - латышский язык, наша страна и свобода. Поэтому давайте и в повседневной жизни помнить, что каждый человек важен и только вместе мы строим Латвию». Поздравляю вас со 106-й годовщиной Латвийской Республики! Да здравствует Латвия!», - обращается к жителям Силиня.

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