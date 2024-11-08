Мировые лидеры осудили нападение на евреев в Амстердаме

Руководители стран и правительств резко осудили нападения на футбольных болельщиков из Израиля в Амстердаме. Евреи в Европе должны чувствовать себя в безопасности, подобные атаки неприемлемы, написал в пятницу, 8 ноября, в соцсети X канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Сообщения о насилии в отношении израильских болельщиков в Амстердаме невыносимы. Мы не можем с этим смириться", - подчеркнул он.

Бербок: вспышка насилия против евреев нарушает все границы

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что потрясена нападением на евреев. "Кадры из Амстердама ужасны и глубоко позорны для нас в Европе", - написала она в X. По словам Бербок, "вспышка подобного насилия против евреев нарушает все границы", ей "нет оправдания". Она призвала обеспечить безопасность евреев в Европе.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф осудил "совершенно неприемлемые антисемитские нападения на израильтян". "Я с ужасом следил за репортажами из Амстердама", - указал он в X и сообщил, что связался с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Он заверил, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Макрон: случившееся напоминает о самых темных страницах истории

"Насилие против израильских граждан в Амстердаме напоминает о самых темных часах в истории. Я решительно его осуждаю и выражаю сочувствие пострадавшим", - написал в X президент Франции Эмманюэль Макрон.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что возмущена "отвратительными нападениями на граждан Израиля в Амстердаме". "Я решительно осуждаю эти неприемлемые действия. Антисемитизму нет места в Европе. И мы полны решимости бороться со всеми формами ненависти", - добавила она.

В УЕФА пообещали принять меры

В ООН назвали случившееся "очень тревожным". Организация глубоко обеспокоена сообщениями о столкновениях в Амстердаме, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс на пресс-конференции в Женеве. "Никто не должен подвергаться дискриминации или насилию по признаку национального, религиозного, этнического или иного происхождения. Насколько нам известно, власти начали расследование этого инцидента", - добавил он.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также осудил нападения в Амстердаме "самым решительным образом". "Мы уверены, что компетентные органы выявят и привлекут к ответственности как можно большее число лиц, ответственных за эти действия", - говорится в распространенном организацией заявлении. УЕФА также "изучит все официальные отчеты, соберет имеющиеся доказательства, оценит их и рассмотрит дальнейшие действия в соответствии со своими правилами", указывается далее.

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила о "взрыве" антисемитизма, какого "не наблюдалось уже давно". "Я легко могу себе представить, что это возрождает воспоминания о погромах", - указала она. По ее словам, Амстердаму нанесен "серьезный ущерб", "еврейская культура оказалась под реальной угрозой". Глава города выразила надежду, что подобное больше никогда не повторится, и объявила об ужесточении мер безопасности, в том числе о временном запрете на акции протеста.

Израиль: в Амстердаме произошел погром

В Израиле назвали случившееся "погромом". "Сегодня утром мы с ужасом смотрим на шокирующие кадры и видео, которые после 7 октября мы надеялись больше никогда не увидеть - антисемитский погром, который сейчас происходит против фанатов "Маккаби Тель-Авива" и израильских гражданах в сердце Амстердама", - написал в X президент Израиля Ицхак Герцог.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон также заявил о "погроме". "Это истинные лица сторонников радикального терроризма, с которым мы боремся. Западный мир должен проснуться! ООН должна незамедлительно и ясно осудить насилие со стороны палестинцев и их сторонников. Власти Нидерландов должны сейчас же принять решительные меры против терроризма", - подчеркнул он.

Нападения на израильтян в Амстердаме

Накануне вечером люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" и нидерландским "Аяксом". Некоторые из нападавших были с палестинскими флагами и выкрикивали пропалестинские лозунги. Нападавшие также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

По различным данным, пострадали от десяти до тридцати израильских болельщиков в разных районах города. Полиция заявила о госпитализации пяти человек. У пострадавших - травмы от побоев и ножевые ранения. 62 человека были задержаны.

Нетаньяху распорядился немедленно отправить в Нидерланды два самолета для возвращения в страну израильских граждан. Он потребовал от нидерландских властей "быстрых и решительных действий" в отношении участников беспорядков для обеспечения безопасности граждан Израиля. Находящихся в Амстердаме израильтян МИД Израиля призвал не покидать гостиницы.