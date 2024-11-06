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Минсообщения: скоростных дорог между нашими городами не будет

© LETA 6 ноября, 2024 16:23

Новости Латвии 0 комментариев

Утопические планы по строительству скоростных дорог к крупным городам в Латвии не будут реализованы, а улучшение дорожной сети TEN-T будет происходить за счет бюджета и в рамках проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), заявил в среду на заседании комиссии Сейма по устойчивому развитию парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич.

Обещания бывшего министра сообщения Талиса Линкайтса соединить крупнейшие города Латвии и Ригу скоростными дорогами к 2040 году были политически безответственными, так как для реализации этих планов требуется несколько миллиардов евро, сказал Дубкевич.

Он подчеркнул, что ситуация в отрасли серьезная, финансирование дорожного строительства сокращается, и в новом периоде планирования использовать средства ЕС на строительство дорог не будет возможности. Кроме того, не выполняется норма закона о дорогах о том, что 80% доходов от акцизов на топливо должно направляться в Государственный дорожный фонд на строительство дорог, потому что закон гласит, "если в ежегодном законе о государственном бюджете не предусмотрено иначе".

По словам Дубкевича, согласно закону о дорогах, финансирование Государственного дорожного фонда в следующем году должно составить 563,9 миллиона евро, а на деле финансирование, доступное для дорожного строительства в следующем году, составит 187 миллионов евро.

Поэтому Минсообщения работает над поиском других источников финансирования, таких как проекты ГЧП и фонды военной мобильности, сказал Дубкевич. Он добавил, что министерство не планирует отказываться от реконструкции Рижской объездной дороги, а также работает над строительством Бауской и Иецавской объездных дорог.

Директор департамента дорожной инфраструктуры Минсообщения Талис Вецтиранс сообщил, что новый регламент ЕС TEN-T, вступивший в силу летом этого года, больше не содержит требования о преобразовании дорог сети TEN-T в скоростные магистрали. Теперь регламент требует наличия двухуровневых пересечений и разделения проезжих частей с помощью барьеров или других средств.
 

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