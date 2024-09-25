Министры решили «не мелочиться»: правительство не планирует выполнять данные учителям обещания

Между тем, педагоги на внеочередном заседании профсоюза 25 сентября обсудят решение о дальнейших действиях. В профсоюзе говорят, что готовы к компромиссу, но правительство за обещанное должно ответить и решить, как впоследствии компенсировать невыплаченное. Зарплаты учителей - это "горячая картошка" уже на протяжении многих лет, в течение которых Латвийский профсоюз работников образования и науки Латвии (ЛПРОН) активно борется и за рост зарплат, и за балансировку нагрузок, и критикует различные реформы.

После продолжительного периода неизвестности и замешательства ведущих должностных лиц в коммуникации с обществом правительство приняло решение об изменениях в налогах. Кроме того, министры договорились о "потолке" роста зарплат в госсекторе: в следующем году зарплаты не должны вырасти более чем на 2,6%. О том, что это будет значить для учителей, дискуссии разгорелись практически сразу после обнародования этого решения.

Руководящие должностные лица в очередной раз стали уклоняться от ответа, но профсоюз педагогов уже поднял тревогу в СМИ. Руководитель профсоюза Инга Ванага тогда говорила о том, что на зарплаты учителей все-таки распространяется другой закон, а не "закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений".

Она вроде бы и права, но ответственные министры решили "не мелочиться". Приняв 19 сентября решение о дополнительном финансировании приоритетных мероприятий, правительство утвердило дополнительное финансирование в размере 30 млн евро на финансирование зарплат учителей. Почему 30 млн? Министерство финансов подсчитало, что столько денег нужно, чтобы поднять зарплаты учителей в 2025 году на 2,6%.

В среду, 25 сентября, ЛПРОН проведет внеочередное заседание с участием министров финансов и образования, а также с несколькими депутатами Сейма. На заседании предполагается потребовать разъяснений от ответственных министерств о расходовании этих денег, так как за несколько дней до заседания ясности о том, пойдут ли они на зарплаты или реформу, не было. Однако накануне экстренного заседания партия министра образования "Новое Единство" сообщила, что прирост зарплат все же будет, - на 2,6%.