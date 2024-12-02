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«Министр уклонился от ответственности»: профсоюз медиков готов обратиться в суд

© Lsm.lv 2 декабря, 2024 16:11

Новости Латвии 0 комментариев

Изменения в организации работы Службы неотложной медицинской помощи, которые должны вступить в силу в следующем году, ошибочны и не приведут к желаемому эффекту, в передаче Латвийского Радио 4 «Домская площадь» заявил глава профсоюза здравоохранения и социального ухода Валдис Керис. По его словам, если изменения не будут отменены, то права своих сотрудников профсоюз намерен отстаивать в суде.

Сегодня руководство службы неотложной медицинской помощи (СНМП) встречается с латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода, чтобы обсудить требование отменить запланированные изменения в организации работы службы. Ожидается, что в бюджете следующего года «неотложка» сократит свои расходы на 1,6 млн евро — это произойдет за счет того, что у отдельных бригад «скорой помощи» изменится рабочее время, а их состав будет сокращен с трех человек до двух. Эти изменения коснутся, в основном, Латгалии.

Глава профсоюза Валдис Керис сказал, что решение проблем одних регионов за счет другого недопустимо.
По крайней мере, на тех условиях, которые существуют сегодня. «Есть регионы, где требуется больше бригад, — это Лиепая, Рига. Но этот вопрос нельзя решать за счет других регионов. Ну не поедет человек из Даугавпилса просто так работать в Лиепаю. Если вам нужно увеличить число работников, то требуйте увеличения бюджета и предлагайте работникам конкурентоспособную зарплату».

Он отметил, что решение СНМП о сокращениях было ошибочным и его необходимо отменить:
«Каждый может ошибиться. Но если ошибка сделана, то надо ее исправлять, а не уклоняться от решения проблемы».

Керис подчеркнул, что и министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое единство») также отстранился от решения этой проблемы: «Министр уклонился от ответственности, хотя он мог бы решить эту проблему быстро и по существу».

Если на сегодняшней встрече компромисс не будет достигнут, профсоюз оставляет за собой право обратиться в суд, подчеркнул Керис.

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