Министр: олимпиады по русскому языку недопустимы и на местном, школьном уровне

Олимпиада по русскому языку с этого года не проводится, не поддерживается и не финансируется государством. Соответственно, олимпиад по русскому языку не будет на региональном и республиканском уровне. Тем не менее, самоуправления могут проводить олимпиады по этому предмету на школьном уровне за свой счет. Так, в последние недели ноября олимпиада по русскому языку была запланирована в школах самоуправления Лиепаи.

«После вторжения государства-агрессора в Украину, на мой взгляд, в Латвии больше не остается сомнений в необходимости обучения в едином пространстве государственного языка», — заявила Чакша. В латвийских школах второй год продолжается переход на обучение только на латышском языке. Также ученики могут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного, заменив его на язык Европейского Союза. Вместе с тем Чакша признала, что отказ от русского языка в системе образования Латвии создает определенные вызовы.