«Министр: о повышении зарплат я ничего не слышала»: о том, как учителей снова «кинули»

"Учителя за неделю до сентября узнали, что запланированной прибавки к зарплате все-таки не будет. Министр образования говорит, что ничего не знала, в приоритете внутренняя и внешняя безопасность, но всем остальным как-то было ясно, что планируется поднять зарплаты учителям", - сказал он.

Уже сообщалось, что правительство Литвы решило увеличить учителям зарплаты с сентября не на 10%, как планировалось ранее, а на 15,5%.

Соглашение политических партий Литвы о политике в области образования предусматривает, что до конца 2024 года средняя зарплата учителей должна достичь 130% от средней по стране, вследствие чего и планировалось повышение на 10%.

Однако опубликованный Минфином Литвы сценарий развития экономики предусматривает, что рост средней зарплаты в стране будет больше прогнозированного ранее, поэтому зарплату учителям надо повысить на 15,5%, чтобы выполнить обязательства по соглашению.