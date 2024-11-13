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Министерство образования предлагает сократить количество централизованных экзаменов в школах

Редакция PRESS 13 ноября, 2024 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Сейчас выпускники 9-го класса должны сдавать экзамены по латышскому языку, математике и одному из трех иностранных языков. Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьникам при окончании 9-м класса предстоит выполнить междисциплинарную государственную проверочную работу по социальным, гражданским, естественным наукам и технологиям.

МОН теперь предлагает отказаться от централизованной сдачи экзамена по иностранному языку. Объясняя такое предложение, представители министерства заявили, что латышский язык и математика являются базовыми компетенциями, на которых основывается остальное содержание и без которых успешное обучение школьников очень затруднено. А государственную проверку по иностранному языку может проводить школа или самоуправление, которые затем внесут оценку в выписку об успеваемости.

Что касается плановой мониторинговой работы, то МОН предлагает включать в нее по принципу ротации содержание тех предметов, которые в соответствующее время устанавливаются в качестве государственного приоритета.

Сейчас заканчивающие среднюю школу должны сдать экзамен по латышскому языку, математике и иностранному языку хотя бы на оптимальном уровне и два экзамена из 14 предложенных на высшем уровне.

Теперь МОН предлагает сократить число обязательных централизованных экзаменов до двух обязательных экзаменов оптимального уровня по латышскому языку и математике.

Кроме того, старшеклассники должны сдать хотя бы один централизованный экзамен высшего уровня по своему выбору в соответствии с выбранной учебной программой, в том числе по латышскому языку и математике.

Представители министерства указали, что централизованные экзамены на оптимальном уровне по латышскому языку и математике сдают все школьники. Остальные же экзамены ученики выбирают "очень индивидуально", в зависимости от учебной программы и желания претендовать на бюджетные учебные места.

В профессиональном образовании, согласно предложению МОН, следует отказаться от экзамена по иностранному языку. Обучающиеся также могли бы сдавать экзамен на высший уровень по своему выбору в соответствии с выбранной учебной программой, в том числе по латышскому языку и математике.

Получающие профессиональное образование в дополнение к экзамену по профессиональной квалификации в настоящее время должны сдать централизованный экзамен по латышскому языку и иностранному языку по меньшей мере на оптимальном уровне, а также экзамен по математике по меньшей мере на общем уровне освоения учебного содержания.

Предложение еще не обсуждалась с отраслевыми организациями из-за нехватки времени, добавили представители МОН.

Ученики 9-х и 12-х классов впервые сдавали централизованные экзамены согласно существующему порядку в предыдущем учебном году.

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