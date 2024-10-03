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Министерство финансов пообещало поддержку Рижской думе в пересмотре арендной платы для Олимпийского спортивного центра

Редакция PRESS 3 октября, 2024 14:02

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство финансов окажет поддержку Рижской думе в пересмотре арендной платы для Олимпийского спортивного центра, сообщили агентству LETA представители Минфина.

В четверг в Министерстве финансов состоялась встреча между Рижской думой и Министерством финансов по вопросу применения Правил Кабинета министров (КМ) об аренде земли и  застройки в случае Риги и Олимпийского спортивного центра.

Стороны договорились, что в четверг Рижская дума представит в Минфин документы, обосновывающие, что деятельность, осуществляемая в Олимпийском центре, не считается коммерческой, и применимая арендная плата будет пересмотрена. В то же время Министерство финансов готово к дальнейшим переговорам с Рижской думой и другими самоуправлениями, чтобы обеспечить надлежащее применение конкретного положения закона.

Постановлением Кабинета Министров предусмотрено, что изменение арендной платы затрагивает лишь часть договоров аренды, заключаемых на аренду земельных участков под застройку. Соответствующий договор аренды земли заключила Рижская дума, поэтому в компетенцию и ответственность думы входит оценка конкретного дела для пересмотра арендной платы по существу, в том числе с учетом того, по каким правилам осуществляется аренда, какой был заключен договор, с какой целью арендованный объект был сдан в аренду, поясняют представители Минфина.

Ранее сообщалось, что Олимпийский спортивный центр Rimi получил письмо от Рижской думы с уведомлением, что в связи с изменениями, внесенными в правила КМ № 350, с 1 октября арендная плата за землю будет повышена более чем в десять раз, сообщает Латвийский олимпийский комитет (LOK).  Вместо 27 988,52 евро в год придется платить 338 661 евро. После появления этой информации в СМИ столичная Дума пообещала собрать всех за круглым столом и попробовать найти компромисс.

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