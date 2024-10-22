Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Октября Завтра: Irida, Irisa

Минфин: есть риск, что дефицит бюджета в 2025 году превысит 3% ВВП

© LETA 22 октября, 2024 13:33

Новости Латвии 0 комментариев

Прогнозы снижения темпов роста и более низких поступлений бюджета создают риск того, что в 2025 году дефицит бюджета превысит 3% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил агентству ЛЕТА директор департамента фискальной политики Министерства финансов Нил Сакс.

Он отметил, что дефицит 2025 года запланирован на уровне 2,9% ВВП, но если учесть фискальные риски, то он достигнет 3% ВВП. Эти цифры рассчитаны в соответствии с макроэкономическими прогнозами, обновленными в июне этого года. В настоящее время прогнозы указывают на снижение темпов роста и, соответственно, уменьшение бюджетных поступлений. В связи с этим существует риск того, что дефицит в 2025 году может превысить порог в 3% уже при текущем бюджетном предложении.

В то же время Сакс признает, что общество настаивает на еще более высоких расходах, и необходимо убедить Еврокомиссию разрешить более высокий дефицит, например, согласиться с тем, что Латвия может увеличить дефицит до 3,2 или 3,4% ВВП.

Сакс объясняет, что эта точка зрения основана на предположении, что высокие дефициты сами по себе не так уж опасны и что проблема заключается только в правилах Европейского союза, которые их не допускают.

"В действительности вопрос не только в том, как убедить институты ЕС и потенциальных последствиях, если мы осознанно нарушим правила ЕС. Речь идет о нашем выборе и стоимости этого выбора", - говорит Сакс.

По его словам, при нынешнем дефиците Латвия уже должна выплачивать около 600 миллионов евро в год в виде процентов по государственному долгу. Он поясняет, что эти расходы возникли с соблюдением всех условий ЕС, но при бюджете с максимально допустимым дефицитом.

Сакс рассказал, что Эстония, Швеция и Дания проводят политику более низкого дефицита, чем позволяют правила ЕС, и, если бы долг Латвии был на уровне этих стран, Латвия выплачивала бы на 200-300 миллионов евро меньше процентов и могла бы использовать эти деньги на собственные нужды.

При рефинансировании государственного долга новые процентные платежи зависят от кредитного рейтинга страны - чем выше кредитный рейтинг, тем ниже процентные платежи, и наоборот, сказал Сакс, добавив, что нынешний высокий кредитный рейтинг Латвии поддерживается благодаря фискальной дисциплине, которую она до сих пор соблюдала.

Рейтинговое агентство "Moodys" в своем последнем отчете по Латвии отметило, что "давление на рейтинги Латвии может усилиться, если устойчивость экономики ослабнет в результате замедления роста. Если изменения в геополитической обстановке и негативное влияние военного конфликта между Россией и Украиной на экономику приведут к значительному и продолжительному увеличению долгового бремени Латвии и ухудшению показателей устойчивости долга, это может оказать понижающее давление на рейтинг. Кроме того, значительное увеличение обязательств будет иметь негативный кредитный эффект".

В отчете "S&P" по Латвии указано, что рейтинги могут быть понижены, если последствия войны между Россией и Украиной окажутся более значительными, чем ожидается в настоящее время, или если война усилится, что окажет большее влияние на государственные финансы и экономический рост Латвии, а также повысит риски безопасности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нехватка учителей второго иностранного языка: педагогам снизили требования для работы

Новости Латвии 15:30

Новости Латвии 0 комментариев

Преподавать второй иностранный язык в школах смогут учителя, получившие сертификаты о знании языка не только в вузах, но и в других учебных заведениях, следует из принятых правительством поправок к правилам Кабинета министров.

Преподавать второй иностранный язык в школах смогут учителя, получившие сертификаты о знании языка не только в вузах, но и в других учебных заведениях, следует из принятых правительством поправок к правилам Кабинета министров.

Читать
Загрузка

Больницы записывают на очередь уже на 26-й год: пациентов «неправильно посчитали»?

Важно 15:24

Важно 0 комментариев

Из-за нехватки финансирования больницы вынуждены придерживаться квот — в результате длина очередей увеличивается, и уже есть учреждения, где начинают записывать даже не на следующий год, а на 2026-й, рассказал глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

Из-за нехватки финансирования больницы вынуждены придерживаться квот — в результате длина очередей увеличивается, и уже есть учреждения, где начинают записывать даже не на следующий год, а на 2026-й, рассказал глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

Читать

Пенсия 2000 евро: латвийская молодежь надеется на достойную старость. Насколько это реально?

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

Читать

Не там поели: почему соцслужба Адажи не хочет оплачивать обед малоимущим детям

Новости Латвии 15:07

Новости Латвии 0 комментариев

Живущая в Адажи мать двух сыновей-первокурсников - студентов техникума  в рижском микрорайоне -  обратилась в press.lv за советом и помощью в непростой ситуации. Из-за потери работы она получила статус малоимущей и оформила в социальной службе Адажского самоуправления бесплатное питание своим сыновьям на время обучения.

Живущая в Адажи мать двух сыновей-первокурсников - студентов техникума  в рижском микрорайоне -  обратилась в press.lv за советом и помощью в непростой ситуации. Из-за потери работы она получила статус малоимущей и оформила в социальной службе Адажского самоуправления бесплатное питание своим сыновьям на время обучения.

Читать

Драка на тренировке в Инчукалнсе: в бассейне больше не будут проводиться занятия по водному поло

ЧП и криминал 14:50

ЧП и криминал 0 комментариев

После инцидента на тренировке по водному поло Спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с обществом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель Управления коммуникации Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане, пишет Rus.Delfi.lv.

После инцидента на тренировке по водному поло Спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с обществом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель Управления коммуникации Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане, пишет Rus.Delfi.lv.

Читать

Eurostat: Латвия в числе 13 стран ЕС, у которых вырос госдолг

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия вошла в число 13 стран Европейского союза (ЕС), у которых во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос государственный долг в соотношении к валовому внутреннему продукту, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Латвия вошла в число 13 стран Европейского союза (ЕС), у которых во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос государственный долг в соотношении к валовому внутреннему продукту, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Читать

В соцсетях нашли плакат «Аэрофлота»: куда и за сколько можно было улететь из Риги

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

На плакате по-латышски значится: "Трассы, которые начинаются в Риге". А также указаны основные маршруты - естественно, все города находились в СССР. Ниже приводятся цены. Так, в Москву билет стоил 17 рублей, а в Ленинград - всего 11 рублей. Из Риги можно было махнуть на курорт: в Одессу за 25 рублей, Сочи - 39 рублей, Минеральные Воды - 38 рублей. Самые далекие маршруты - в Новосибирск за 62 рубля, и в Ташкент за 70 рублей.

На плакате по-латышски значится: "Трассы, которые начинаются в Риге". А также указаны основные маршруты - естественно, все города находились в СССР. Ниже приводятся цены. Так, в Москву билет стоил 17 рублей, а в Ленинград - всего 11 рублей. Из Риги можно было махнуть на курорт: в Одессу за 25 рублей, Сочи - 39 рублей, Минеральные Воды - 38 рублей. Самые далекие маршруты - в Новосибирск за 62 рубля, и в Ташкент за 70 рублей.

Читать