Минблаг выступил за гендерное равенство: в крупных компаниях введут пропорцию количества мужчин и женщин в руководстве

Новый законопроект касается предприятий, которые котируются на регулируемом рынке и отвечают ряду критериев. Закон будет применяться к компаниям, чей юридический адрес находится в Латвии в течение двух отчетных лет, со средним числом работников не менее 250 человек, с нетто-оборотом не менее 50 миллионов евро или общим балансом не менее 43 миллионов евро.

Эти предприятия должны обеспечить, чтобы представители недостаточно представленного пола занимали не менее 40% должностей в совете или не менее 33% всех должностей в совете и правлении.

Если законопроект будет утвержден, соответствующие компании должны будут выполнить хотя бы одно из требований до 30 июня 2026 года. Если они этого не сделают, то предприятия должны будут предоставить Банку Латвии информацию, подтверждающую, что процесс отбора претендентов на должности был открытым и соответствует требованиям, установленным в законопроекте. Параллельно Банк Латвии будет публиковать на своем сайте информацию о нарушениях со стороны компаний, при необходимости применяя принудительные меры для обеспечения пропорционального гендерного представительства в правлениях и советах.

Законопроект предусматривает, что при выборе между кандидатами с эквивалентной квалификацией, компетенцией и результатами работы работодатель должен отдавать предпочтение кандидату недостаточно представленного пола, то есть если в руководстве компании больше мужчин, предпочтение должно быть отдано женщине, и наоборот.

В настоящее время 72% должностей в правлениях латвийских компаний, котирующихся на бирже, занимают мужчины, а 28% - женщины. В советах пропорция такая же - 74% мужчин и 26% женщин. Латвия - единственная страна в ЕС, где доля женщин в правлениях крупных компаний, котирующихся на бирже, сократилась на 4,7% с 2013 года.

Данные "Топ 101 самых ценных предприятий" также показывают, что женщины занимают лишь 22% мест в правлениях, а в советах еще меньше - 19%.

В руководстве государственных предприятий гендерное представительство также не лучше, чем в других латвийских компаниях - 28% руководящих должностей занимают женщины, в то время как большинство, или 72%, занимают мужчины.