Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 17. Октября Завтра: Gaits, Karina

Миллионеры и Европа: в каких странах уверенно растёт количество богатых людей

Euronews 17 октября, 2024 09:30

Важно 0 комментариев

Согласно исследованию Института Адама Смита, к 2028 году больше всего доля миллионеров в Европе увеличится в трех странах.

Турция, Россия и Швеция - европейские страны, в которых к 2028 году доля миллионеров увеличится больше всего, говорится в исследовании, проведенном Институтом Адама Смита, британским экономическим аналитическим центром.

Результаты отчета Millionaire Tracker, в котором рассматриваются 36 стран, включая США, Японию, Францию, Германию, Италию и Венгрию, свидетельствуют о том, что наибольший рост будет наблюдаться на Тайване - 51 %.

Самая успешная европейская страна - Турция, где прогнозируется увеличение на 34% доли тех, кто будет иметь более 1 млн долларов (915 000 евро) чистого богатства по всем классам активов, включая наличные деньги, акции, недвижимость и частные пенсионные фонды.

Турция опережает европейские страны

Данные отчета UBS Global Wealth Report 2024, использованные при составлении рейтинга, подчеркивают значительный рост личного благосостояния в Турции в условиях сложной экономической ситуации.

"Турция ошеломила ростом благосостояния на 157% в расчете на одного взрослого человека в период с 2022 по 2023 год, оставив все остальные страны далеко позади. Ближе всех к ней находятся Катар и Россия с ростом, близким к 20%, за ними следуют Южная Африка с чуть более 16% и Израиль с 14%", - говорится в отчете.

Показатели Турции растут, несмотря на то, что инфляция в стране в настоящее время составляет 72%, по данным телекомпании CNBC. Высокая инфляция стала катастрофической для многих из 85-миллионного населения страны, значительно снизив их покупательную способность.

Однако богатство турков, владеющих такими активами, как дома, растет, поскольку инфляция повышает стоимость этих активов.

Несмотря на продолжающуюся войну в Украине и масштабные экономические санкции, Россия, по прогнозам, займет второе место на континенте по числу миллионеров - рост составит 23%.

Великобритания и Нидерланды - самые бедные страны

Великобритания и Нидерланды - две страны с самыми низкими показателями из 36 анализируемых, и обе они, согласно прогнозам, потеряют миллионеров в процентном отношении к своему населению.

Согласно исследованию, Великобритания потеряет 20% своих миллионеров к 2028 году, а Нидерланды - 5%.

Еще одной страной, в которой прогнозируется сокращение доли миллионеров, стала Саудовская Аравия, где ожидается падение на 3%.

Эксперты Института Смита считают, что прогнозируемое сокращение числа миллионеров в Великобритании обусловлено сочетанием ряда факторов, включая высокие налоги и культуру, которая не желает поддерживать тех, кто создает богатство.

Миллионеры покидают Великобританию по ряду причин, включая налогообложение, замороженные пороги налога на наследство, потенциальное повышение налоговых ставок на прирост капитала, отмену режима non-dom и культуру, враждебную по отношению к создателям богатства", - отмечается в докладе.

Экономическая мощь не гарантирует успеха

Прогнозируется, что рост в Германии и Франции составит 15% и 14% соответственно, что переносит эти страны в нижнюю часть рейтинга.

Греция, где рост будет всего 2%, занимает одно из самых низких мест в отчете. Ниже нее только, как уже упоминалось выше, Великобритания, Нидерланды, Саудовская Аравия (-3%), а также ОАЭ (1%).

Согласно прогнозам, к 2028 году мировые такие экономические гиганты, США и Китай, будут демонстрировать скромный рост. Аналитики Института Адама Смита полагают, что в США рост доли миллионеров составит 12%, а в Китае, второй по величине экономике мира, - 8%.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Канадский военный погиб в Латвии: Госполиция

Новости Латвии 10:10

Новости Латвии 0 комментариев

В минувшее воскресенье, 13 октября, в Риге погиб капитан Канадских вооруженных сил Аарон Уайдман. Об этом сообщается в соцсетях. 

В минувшее воскресенье, 13 октября, в Риге погиб капитан Канадских вооруженных сил Аарон Уайдман. Об этом сообщается в соцсетях. 

Читать
Загрузка

Просто по-латышски не понимают? Катастрофа с математикой в бывших русских школах

Важно 10:01

Важно 0 комментариев

Государственный центр содержания образования (ГЦСО) недавно опубликовал обзор результатов экзаменов в школах в конце прошлого учебного года. Экзамены в средней школе сданы, если учащийся набрал не менее 15%, а в следующем году этот минимальный порог будет повышен еще на 5%. Как сообщила представитель ГЦСО Яна Вейнберга, на экзамене по математике в 9-х классах среднего показателя не достигли 359 учебных заведений, то есть больше половины.

Государственный центр содержания образования (ГЦСО) недавно опубликовал обзор результатов экзаменов в школах в конце прошлого учебного года. Экзамены в средней школе сданы, если учащийся набрал не менее 15%, а в следующем году этот минимальный порог будет повышен еще на 5%. Как сообщила представитель ГЦСО Яна Вейнберга, на экзамене по математике в 9-х классах среднего показателя не достигли 359 учебных заведений, то есть больше половины.

Читать

Вдруг заметили — он говорит по-русски: чьё имя носит Рижский русский театр

Важно 09:50

Важно 0 комментариев

С 2006 года Рижский русский театр носит имя Михаила Александровича ЧЕХОВА. Какое отношение он имеет к Риге, к великому писателю?

С 2006 года Рижский русский театр носит имя Михаила Александровича ЧЕХОВА. Какое отношение он имеет к Риге, к великому писателю?

Читать

Сегодня начинается традиционная «Рижская конференция»

Новости Латвии 09:45

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня открывается ежегодный форум по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция", сообщила агентству ЛЕТА представитель Латвийской трансатлантической организации Лаура Даце Дзене.

Сегодня открывается ежегодный форум по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция", сообщила агентству ЛЕТА представитель Латвийской трансатлантической организации Лаура Даце Дзене.

Читать

Барклая снесут. С постаментом: Рижская дума решила (ДОПОЛНЕНО)

История и культура 09:33

История и культура 0 комментариев

Рижская дума на сегодняшнем заседании приняла решение относительно памятника российскому полководцу Барклаю де Толли, сообщают источники press.lv в РД.

Рижская дума на сегодняшнем заседании приняла решение относительно памятника российскому полководцу Барклаю де Толли, сообщают источники press.lv в РД.

Читать

«Белорусы — вот решение! Рискованно, но боюсь, другого не будет»: Годманис о волшебной экономической палочке

Важно 09:24

Важно 0 комментариев

«Я знаю бывших и нынешних премьер-министров и министров Литвы и часто подхожу и спрашиваю их - где волшебная палочка, что вы делаете по-другому?» спрашивает Ивар Годманис, бывший премьер-министр и евродепутат, в программе «Повестка дня» на канале TV24.

«Я знаю бывших и нынешних премьер-министров и министров Литвы и часто подхожу и спрашиваю их - где волшебная палочка, что вы делаете по-другому?» спрашивает Ивар Годманис, бывший премьер-министр и евродепутат, в программе «Повестка дня» на канале TV24.

Читать