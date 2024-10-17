Миллионеры и Европа: в каких странах уверенно растёт количество богатых людей

Турция, Россия и Швеция - европейские страны, в которых к 2028 году доля миллионеров увеличится больше всего, говорится в исследовании, проведенном Институтом Адама Смита, британским экономическим аналитическим центром.

Результаты отчета Millionaire Tracker, в котором рассматриваются 36 стран, включая США, Японию, Францию, Германию, Италию и Венгрию, свидетельствуют о том, что наибольший рост будет наблюдаться на Тайване - 51 %.

Самая успешная европейская страна - Турция, где прогнозируется увеличение на 34% доли тех, кто будет иметь более 1 млн долларов (915 000 евро) чистого богатства по всем классам активов, включая наличные деньги, акции, недвижимость и частные пенсионные фонды.

Турция опережает европейские страны

Данные отчета UBS Global Wealth Report 2024, использованные при составлении рейтинга, подчеркивают значительный рост личного благосостояния в Турции в условиях сложной экономической ситуации.

"Турция ошеломила ростом благосостояния на 157% в расчете на одного взрослого человека в период с 2022 по 2023 год, оставив все остальные страны далеко позади. Ближе всех к ней находятся Катар и Россия с ростом, близким к 20%, за ними следуют Южная Африка с чуть более 16% и Израиль с 14%", - говорится в отчете.

Показатели Турции растут, несмотря на то, что инфляция в стране в настоящее время составляет 72%, по данным телекомпании CNBC. Высокая инфляция стала катастрофической для многих из 85-миллионного населения страны, значительно снизив их покупательную способность.

Однако богатство турков, владеющих такими активами, как дома, растет, поскольку инфляция повышает стоимость этих активов.

Несмотря на продолжающуюся войну в Украине и масштабные экономические санкции, Россия, по прогнозам, займет второе место на континенте по числу миллионеров - рост составит 23%.

Великобритания и Нидерланды - самые бедные страны

Великобритания и Нидерланды - две страны с самыми низкими показателями из 36 анализируемых, и обе они, согласно прогнозам, потеряют миллионеров в процентном отношении к своему населению.

Согласно исследованию, Великобритания потеряет 20% своих миллионеров к 2028 году, а Нидерланды - 5%.

Еще одной страной, в которой прогнозируется сокращение доли миллионеров, стала Саудовская Аравия, где ожидается падение на 3%.

Эксперты Института Смита считают, что прогнозируемое сокращение числа миллионеров в Великобритании обусловлено сочетанием ряда факторов, включая высокие налоги и культуру, которая не желает поддерживать тех, кто создает богатство.

Миллионеры покидают Великобританию по ряду причин, включая налогообложение, замороженные пороги налога на наследство, потенциальное повышение налоговых ставок на прирост капитала, отмену режима non-dom и культуру, враждебную по отношению к создателям богатства", - отмечается в докладе.

Экономическая мощь не гарантирует успеха

Прогнозируется, что рост в Германии и Франции составит 15% и 14% соответственно, что переносит эти страны в нижнюю часть рейтинга.

Греция, где рост будет всего 2%, занимает одно из самых низких мест в отчете. Ниже нее только, как уже упоминалось выше, Великобритания, Нидерланды, Саудовская Аравия (-3%), а также ОАЭ (1%).

Согласно прогнозам, к 2028 году мировые такие экономические гиганты, США и Китай, будут демонстрировать скромный рост. Аналитики Института Адама Смита полагают, что в США рост доли миллионеров составит 12%, а в Китае, второй по величине экономике мира, - 8%.