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МИД предупреждает: в какие страны может быть опасно отправляться на осенние каникулы (1)

© Lsm.lv 7 октября, 2024 18:37

ЧП и криминал 1 комментариев

С 21 по 27 октября — школьные каникулы, которые зачастую используются для зарубежных поездок. Министерство иностранных дел (МИД) призывает родителей тщательно избирать направления путешествий и избегать небезопасных стран, сообщает LSM+

В частности, министерство отмечает, что события на Ближнем востоке повлияли на ситуацию не только в самом этом регионе, но и в Европе. В частности, уровень террористической угрозы повышен в Австрии, Бельгии и Швеции; службы безопасности призывают к осторожности в Германии.

Что касается Израиля, Ливана и Ирана, то насчет них МИД сохраняет прежнюю настоятельную рекомендацию туда не ездить. Также крайне не рекомендуется посещать Белоруссию.

Планирующим поездку МИД советует ознакомиться с предупреждениями в отношении конкретных стран и территорий, следить за информацией на странице Консульского департамента в Facebook, зарегистрироваться в Консульском регистре. Также МИД подготовил информацию на случай, если ребенка отпускают в поездку одного.

С Консульской службой можно круглосуточно связаться по телефону 26337711 или, написав на э-почту palidziba@mfa.gov.lv.

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