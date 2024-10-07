В частности, министерство отмечает, что события на Ближнем востоке повлияли на ситуацию не только в самом этом регионе, но и в Европе. В частности, уровень террористической угрозы повышен в Австрии, Бельгии и Швеции; службы безопасности призывают к осторожности в Германии.

Что касается Израиля, Ливана и Ирана, то насчет них МИД сохраняет прежнюю настоятельную рекомендацию туда не ездить. Также крайне не рекомендуется посещать Белоруссию.

Планирующим поездку МИД советует ознакомиться с предупреждениями в отношении конкретных стран и территорий, следить за информацией на странице Консульского департамента в Facebook, зарегистрироваться в Консульском регистре. Также МИД подготовил информацию на случай, если ребенка отпускают в поездку одного.

С Консульской службой можно круглосуточно связаться по телефону 26337711 или, написав на э-почту palidziba@mfa.gov.lv.