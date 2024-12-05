МИД Латвии и посольство США о русском языке: кажется, это будет не так легко, как с русскими школами

"Как ранее уже заявлялось, Министерство иностранных дел подчеркивает, что государственный (официальный) язык Латвии -латышский язык. Об этом проинформированы все аккредитованные в Латвии иностранные дипломаты. Министерство уже указало, что желательно, чтобы иностранные дипломаты в общении с латвийским обществом отдавали предпочтение использованию государственного языка".

Напомним, что в конце ноября посольство США в Латвии создало Телеграм-канал на русском языке, а американский посол Кристофер Робинсон разместил в нем ролик, где произносит несколько русских фраз. Реакция латвийских "дерусификаторов" была очень предсказуема.

А что думает само посольство Соединенных Штатов Америки? По просьбе press.lv, пресс-атташе посольства Джули Меллин пояснила:

«Конечно, мы не вправе диктовать, как латвийское правительство формирует свою политику. Тем не менее, Telegram стал одной из самых популярных платформ среди русскоязычных пользователей, в том числе в Латвии. Мы используем наш Telegram канал для расширения охвата этой аудитории и для того, чтобы быть надежным источником точной информации о политике и практических шагах США на русском языке».