МИД Латвии и посольство США о русском языке: кажется, это будет не так легко, как с русскими школами

Kā jau pausts iepriekš, Ārlietu ministrija uzsver, ka Latvijas valsts (oficiālā) valoda ir latviešu valoda. Par to ir informēti visi Latvijā akreditētie ārvalstu diplomāti. Ministrija jau ir norādījusi, ka ir vēlams, ka ārvalstu diplomāti saziņā ar Latvijas sabiedrību priekšroku…— Ārlietu ministrija | #atbalstuUkrainu (@Arlietas) December 4, 2024
"Как ранее уже заявлялось, Министерство иностранных дел подчеркивает, что государственный (официальный) язык Латвии -латышский язык. Об этом проинформированы все аккредитованные в Латвии иностранные дипломаты. Министерство уже указало, что желательно, чтобы иностранные дипломаты в общении с латвийским обществом отдавали предпочтение использованию государственного языка".
Напомним, что в конце ноября посольство США в Латвии создало Телеграм-канал на русском языке, а американский посол Кристофер Робинсон разместил в нем ролик, где произносит несколько русских фраз. Реакция латвийских "дерусификаторов" была очень предсказуема.
А что думает само посольство Соединенных Штатов Америки? По просьбе press.lv, пресс-атташе посольства Джули Меллин пояснила:
«Конечно, мы не вправе диктовать, как латвийское правительство формирует свою политику. Тем не менее, Telegram стал одной из самых популярных платформ среди русскоязычных пользователей, в том числе в Латвии. Мы используем наш Telegram канал для расширения охвата этой аудитории и для того, чтобы быть надежным источником точной информации о политике и практических шагах США на русском языке».