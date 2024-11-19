Межконтинентальное партнерство: на восточном фланге НАТО появился новый игрок из Риги

Укрепление межгосударственного сотрудничества и обмен опытом становятся всё более важными факторами обеспечения безопасности. SAPRA готова поддерживать международное сотрудничество в сфере производства оборонной продукции, повышая конкурентоспособность латвийских оборонных товаров и их узнаваемость на мировом рынке. Это подтверждает способность Латвии быть инновационным и надежным партнером на международной арене.

На данный момент в число членов SAPRA входят компании из Латвии, Германии, Израиля, Италии, Греции и Грузии. Интерес к участию также проявили компании из Польши, Швеции, Дании, Болгарии, США и Канады. Такой широкий круг участников подчеркивает международную значимость ассоциации и её потенциал стать ведущей платформой для инноваций и сотрудничества в отрасли.

Председатель правления SAPRA Эдгар Зандманис подчеркивает, что SAPRA - это важный шаг для укрепления роли производителей оборонной продукции в латвийской экономике, повышения национальной безопасности и привлечения новых инвестиций. "Создание SAPRA предоставляет возможность укрепить безопасность Европы не только за счет развития производства оборонной продукции, но и через установление межгосударственных и даже межконтинентальных партнерств и сотрудничеств", - отмечает Э. Зандманис.

Члены SAPRA уже демонстрируют готовность к значительным инвестициям в Латвии. Компания "Baltic Photonics" вложила 3 миллиона евро в создание лабораторных помещений площадью 540 квадратных метров и планирует инвестировать еще 120 миллионов евро в строительство завода и развитие исследований в Берги. Ожидается, что этот завод создаст 150-200 новых рабочих мест и сможет обеспечить потребности НАТО в Балтийском и Скандинавском регионах. Эти проекты подтверждают способность Латвии привлекать стратегически важные инвестиции и стать значимым игроком на глобальном рынке оборонной продукции.

Бывший министр обороны и Президент Латвии Раймонд Вейонис комментирует: "Любое новое производство, особенно в военной сфере, является крайне важным объектом промышленности. И то, что такой объект создается в Латвии, с участием технологий иностранных партнеров, где латвийские специалисты смогут применять свои знания и навыки, - это, на мой взгляд, очень весомый вклад в латвийский рынок".

Одной из целей SAPRA является также тесное сотрудничество с латвийскими академическими учреждениями. "Baltic Photonics" уже подписала соглашение о сотрудничестве с Рижским техническим университетом, а также ведет переговоры с Латвийским университетом. Эти партнерства обеспечат привлечение новых талантов, предоставляя латвийским студентам возможность развивать карьеру в сфере высоких технологий и оборонной промышленности.

Создание SAPRA знаменует собой новую эру в оборонной и технологической индустрии Латвии, демонстрируя способность страны быть международно признанным партнером. В ближайшие годы эта платформа может стать стратегической опорой для экономического и оборонного развития Латвии.