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Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта

© BBC 21 ноября, 2024 16:31

Мир 0 комментариев

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта за преступления против человечности и военные преступления, совершенные в период как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года, то есть до дня, когда обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест, сообщает BBC.

Канцелярия премьер-министра назвала решение Международного уголовного суда «антисемитским» и отметила, что Израиль «не поддастся давлению» в том, что касается защиты его граждан.

«Израиль с отвращением отвергает абсурдные и ложные действия, выдвинутые против него МУС», - говорится в заявлении канцелярии.

Суд также выдал ордер на арест высокопоставленного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа, хотя израильские военные заявили, что он был убит в результате авиаудара в Газе в июле.

«21 ноября 2024 года Палата предварительного производства Международного уголовного суда единогласно вынесла два решения, отклоняющие жалобы Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута», — говорится в заявлении МУС.

В первой жалобе Израиль оспаривал юрисдикцию Суда в отношении ситуации на палестинских территориях и израильских граждан в частности. Во второй — настаивал, чтобы суд направил новое уведомление о начале расследования израильским властям в соответствии со статьей 18 Статута.

Израиль также просил суд прекратить любые разбирательства соответствующих дел, включая рассмотрение ходатайств о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, представленных прокурорами 20 мая 2024 года.

Суд посчитал, что оба обвиняемых «намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество».

«Этот вывод основан на роли Нетаньяху и Галанта в препятствовании оказанию гуманитарной помощи в нарушение международного гуманитарного права и их неспособности содействовать оказанию помощи всеми имеющимися в их распоряжении средствами», — говорится в заявлении МУС.

Суд также отметил, что поступление помощи в Газу обставлялось рядом условий, необходимости в которых не было. «Для ограничений доступа к операциям по оказанию гуманитарной помощи не было найдено явной военной необходимости или другого оправдания в соответствии с международным гуманитарным правом», — отмечается в заявлении МУС.

В заявлении отдельно отмечается, что, намеренно ограничивая или препятствуя доставке в Газу предметов медицинского назначения и лекарств, в частности анестетиков и наркозных аппаратов, обвиняемые также несут ответственность за причинение огромных страданий людям, нуждающимся в лечении.

Нетаньяху ранее назвал заявление прокурора МУС о выдаче ордеров на арест «абсурдным и ложным... и искажающим реальность». Израиль утверждает, что ни с одной другой демократической страной МУС не обращался таким «предвзятым образом» и что страна по-прежнему привержена верховенству закона.

С тех пор как Израиль начал военную кампанию в Газе, Галант был одной из ее ключевых фигур. Однако 5 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, считавшегося одним из умеренных голосов в действующем кабинете, где доминируют ультраправые. В качестве причины канцелярия премьера указала возникший между ними «кризис доверия».

В марте прошлого года, за шесть месяцев до начала войны в Газе, Нетаньяху уже освобождал Галанта от занимаемой должности в связи с серьезными политическими разногласиями. Однако его уход вызвал в Израиле такой общественный резонанс, что решение об отставке премьеру пришлось аннулировать.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал ордера на арест Нетаньяху и Галанта «абсурдным решением».
«Принятое недобросовестно, возмутительное решение МУС превратило универсальное правосудие во всеобщее посмешище», — сказал Герцог.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт назвал «позорной отметкой» ордера на арест Нетаньяху и Галанта.

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