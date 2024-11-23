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Место повреждения газопровода в Бауске найдено; ремонт может продолжиться и в воскресенье

© LETA 23 ноября, 2024 17:05

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Специалистам АО Gaso в Бауске удалось найти место повреждения газопровода, ремонтные работы могут быть продолжены и в воскресенье, никакой угрозы для населения нет, сообщил агентству LETA руководитель Бауского участка Gaso Игорь Савко.

Повреждение представляет собой трещину в сварном шве, однако объем ремонтных работ достаточно велик, так что починка газопровода на перекрестке ул. Дарза и Слимницас затянется и на воскресенье.

Gaso регулярно проводит обслуживание и контроль газопроводов, но сейчас пока слишком рано судить о том, откуда взялась эта трещина. "Возможно, трещина возникла из-за напряжений в газопроводе, которые появились во время работ по реконструкции дороги. Однако это лишь первоначальная версия. Сделать выводы о том, каковы точные причины повреждений, можно будет после проведения экспертизы демонтированного участка газопровода", - пояснил Савко.

Он также заявил, что угрозы для населения больше нет, жители вернулись по домам. Запах газа также больше не ощущается, поврежденное звено газопровода отключено.

Пока до окончания ремонта газопровода подача газа не будет возобновлена только для православной церкви Св. Георгия Победоносца на ул. Узварас, 5. Впрочем, отопление в церкви - печное.

Уже сообщалось, что в пятницу из-за утечки газа в Бауске 825 человек были эвакуированы.

(Фото иллюстративное.)

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