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Медвежья услуга с флажками: под известным латвийским брендом оказались огурцы из Вьетнама и не только (ФОТО)

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 08:08

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Новые требования обозначать на ценниках флажком или словом страну-производителя стали медвежьей услугой для ряда латвийских компаний. Покупатели внезапно обнаружили, что под местными названиями скрывается вовсе не отечественный товар, пишет портал Grani.lv 

 Когда Сейм дружно голосовал за поправки, обязывающие торговцев обозначать на ценниках страну-производителя товара (кого — флажком, а кого — словом), парламентариям и в голову не приходило, какую свинью они подсовывают некоторым латвийским фирмам.

Потому что теперь обнаруживается: латвийский бренд на банке (пакете, коробке) вовсе не гарантирует, что внутри находится отечественный товар, который призывают поддержать латвийцев. Оказывается, многие наши фирмы разливают, расфасовывают и продают под своей маркой заграничный продукт.

Для большой части латвийцев это стало не самым приятным сюрпризом. Ведь они, выбирая латвийские бренды, делали это из патриотических соображений.

«Где местный производитель? Где? - задается в соцсетях покупательница Инесе Дзерве. - Нужно столько налогов поднять, тогда местных вообще не будет! Я, как лох, думала, что Siera nams — это местная продукция, а фигу, часть — это продукция Украины».

И выставила в доказательство ценник на голландский сыр от Siera nams, подтверждающий, что он действительно сделан в Украине.

Также Инесе сфотографировала ценник маринованных огурцов от широко известной латвийской фирмы Kok. «Gurķi marinēti», - написано там, как бы намекая, что огурчики — родные, отечественные. Но и тут — шиш! На ценнике четко написано: Вьетнам.

Часть комментаторов это ошарашило. Но другие спросили — а вы разве не знали? У того же предприятия Kok найти что-то местное — это надо потрудиться. Вареную свеклу оно продает литовскую. Борщ из кислой капусты и рассольник — тоже литовские. Маринованные огурцы — вьетнамские и украинские. Соленые огурцы — польские. Фасоль в томатном соусе — итальянскую...

Или взять товары Siera Nams: что тильзитский, что голландский, что плавленый сыр — все сделано в Украине. Правда, моцарелла — из Польши.

«Так ведь и огурцы Muižkungu тоже сделаны в Украине! - просветили комментаторы автора поста. - Или в Турции».

Да, именно так. При дизайне, затрагивающем душу любого латыша (над брендом витает национальный узор), при названии, пышущем ностальгией (сразу представляется старинная усадьба), при рекламе, обещающей традиционные рецепты («Muižkungu — это лучшее, что перенято из древних народных традиций и привнесено в наши дни»), компания активно торгует товарами со всех концов света.

Законно это? Абсолютно! Вот только вряд ли покупатель, у которого сама рука потянулась к банке с латышским названием и латышским узором, собирался поддерживать своими деньгами турецких, литовских и украинских производителей. Он-то рассчитывал, что за этикетками Ķiršu tomātiņi Muižkungu dzērveņu marinād или Pipargurķīši Muižkungu medainie, или Bietes vārītas rīvētas таятся латвийские помидоры, огурцы, свекла.

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