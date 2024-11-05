Медвежья услуга с флажками: под известным латвийским брендом оказались огурцы из Вьетнама и не только (ФОТО)

Когда Сейм дружно голосовал за поправки, обязывающие торговцев обозначать на ценниках страну-производителя товара (кого — флажком, а кого — словом), парламентариям и в голову не приходило, какую свинью они подсовывают некоторым латвийским фирмам.

Потому что теперь обнаруживается: латвийский бренд на банке (пакете, коробке) вовсе не гарантирует, что внутри находится отечественный товар, который призывают поддержать латвийцев. Оказывается, многие наши фирмы разливают, расфасовывают и продают под своей маркой заграничный продукт.

Для большой части латвийцев это стало не самым приятным сюрпризом. Ведь они, выбирая латвийские бренды, делали это из патриотических соображений.

«Где местный производитель? Где? - задается в соцсетях покупательница Инесе Дзерве. - Нужно столько налогов поднять, тогда местных вообще не будет! Я, как лох, думала, что Siera nams — это местная продукция, а фигу, часть — это продукция Украины».

И выставила в доказательство ценник на голландский сыр от Siera nams, подтверждающий, что он действительно сделан в Украине.

Также Инесе сфотографировала ценник маринованных огурцов от широко известной латвийской фирмы Kok. «Gurķi marinēti», - написано там, как бы намекая, что огурчики — родные, отечественные. Но и тут — шиш! На ценнике четко написано: Вьетнам.

Часть комментаторов это ошарашило. Но другие спросили — а вы разве не знали? У того же предприятия Kok найти что-то местное — это надо потрудиться. Вареную свеклу оно продает литовскую. Борщ из кислой капусты и рассольник — тоже литовские. Маринованные огурцы — вьетнамские и украинские. Соленые огурцы — польские. Фасоль в томатном соусе — итальянскую...

Или взять товары Siera Nams: что тильзитский, что голландский, что плавленый сыр — все сделано в Украине. Правда, моцарелла — из Польши.

«Так ведь и огурцы Muižkungu тоже сделаны в Украине! - просветили комментаторы автора поста. - Или в Турции».

Да, именно так. При дизайне, затрагивающем душу любого латыша (над брендом витает национальный узор), при названии, пышущем ностальгией (сразу представляется старинная усадьба), при рекламе, обещающей традиционные рецепты («Muižkungu — это лучшее, что перенято из древних народных традиций и привнесено в наши дни»), компания активно торгует товарами со всех концов света.

Законно это? Абсолютно! Вот только вряд ли покупатель, у которого сама рука потянулась к банке с латышским названием и латышским узором, собирался поддерживать своими деньгами турецких, литовских и украинских производителей. Он-то рассчитывал, что за этикетками Ķiršu tomātiņi Muižkungu dzērveņu marinād или Pipargurķīši Muižkungu medainie, или Bietes vārītas rīvētas таятся латвийские помидоры, огурцы, свекла.