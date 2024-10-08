Медовый кризис: пчеловодам придется подумать, чтобы завоевать европейский рынок

Брусбардис отметил, что Латвия экспортирует мед по большей части в Польшу и Германию, где рынок в настоящее время находится в состоянии стагнации. В этом году пчеловоды значительно пострадали от низкой оптовой цены на мед. В настоящее время она составляет от 1,7 до 2,5 евро за килограмм, но чаще всего ниже двух евро за килограмм. Из-за низких оптовых цен на мед пчеловодам трудно выжить и продолжать свою деятельность.

Торговля медом была стабильной во время пандемии Ковид-19: наблюдалось активное движение экспорта, оптовые цены на мед составляли от 2,50 до 3,50 евро за килограмм. Однако прошлый год был очень сложным для отрасли, и в этом году ситуация не сильно изменилась. Больше других пострадали те, кто экспортирует мед в больших объемах – в ведрах и бочках. Поэтому латвийским пчеловодам придется подумать, как стать более инновационными, чтобы завоевать европейский рынок, отметил Брусбардис.

В настоящее время даже пчеловоды с 30-100 ульями испытывают трудности с реализацией своей продукции, а многие еще не продали прошлогодний мед. Экономический кризис в пчеловодстве вряд ли закончится в ближайшее время и, скорее всего, будет продолжаться еще долгие годы, в основном из-за решений, принимаемых в Брюсселе.

Некоторые профессиональные пчеловоды, в основном те, у кого есть другая профессия, в настоящее время планируют сократить объемы, а другие – полностью закрываются, потому что производить мед в Латвии, к сожалению, не выгодно.