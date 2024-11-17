Мечтать не вредно: по данным опроса, каждый пятый рижанин хочет пенсию свыше 2000 евро

Далее следуют жители Курземе (14%) и Видземе (13%), а вот в Земгале и Латгалии таких желающих меньше всего - 10% и 7% соответственно.

В регионах Латвии, тем не менее, почти половина опрошенных хотела бы иметь пенсию в размере от 1200 до 2000 евро, чтобы у них была обеспеченная старость.

Как поясняет руководитель Luminor Bank по управлению активами и пенсиями Атис Круминьш, такие результаты возникают из-за разницы в дороговизне жизни в разных регионах страны - это часто влияет на размер желаемой пенсии.

Доходы населения и регулярные расходы на товары и услуги отличаются, и часто в крупных городах уровень дороговизны жизни бывает выше. Однако следует учесть также, что желаемый размер пенсии для жителей Риги и окрестностей значительно превышает среднюю зарплату в столице, которая в прошлом году составляла 1706 евро.

Эксперт напоминает, что качественный уровень жизни в старости можно обеспечить, если размер пенсии достигает 70-80% от предпенсионного дохода. Увы, в Латвии на данный момент ситуация иная: сейчас этот показатель составляет 52,8%, а согласно прогнозам к 2050 году он может упасть ниже 30%.

Опрос проводил Luminor Bank в сентябре 2024 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, было опрошено 1003 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.