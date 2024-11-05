Maxima предупреждает клиентов: все магазины торговой сети будут закрыты на один день

Клиентам предлагается заранее приобрести все необходимое, чтобы в новом году без спешки насладиться ощущением праздника.

«Рождество и Новый год – это обычно напряженное время в магазинах, когда идет большая активность для того, чтобы полностью подготовиться к праздникам, и коллеги в магазинах с особой заботой относятся к тому, чтобы каждая семья была обеспечена всем необходимым для праздников.

Чтобы дать коллегам возможность отметить праздники в кругу семьи и близких, в этом году мы также традиционно сокращаем время работы магазинов в праздничные и предпраздничные дни. В этом году, проводя опрос среди коллег и принимая во внимание положительные отзывы на это предложение, мы также предоставим работникам возможность провести первый день нового года вместе с семьей", - говорит Арта Тимермане, директор по продажам "Maxima Latvija".

Чтобы успеть все организовать в праздничные дни, представители торговой сети просят также принять во внимание изменения режима работы в праздничные дни - в магазинах Maxima будет сокращен режим работы - изменения коснутся 24, 25, 31 декабря, а 26 декабря магазины будут работать в обычном режиме.