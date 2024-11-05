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Maxima предупреждает клиентов: все магазины торговой сети будут закрыты на один день

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 19:13

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Заботясь о благополучии сотрудников и их желании проводить время со своими близкими, помимо уже сложившейся традиции существенно сокращать время работы магазинов в канун зимних праздников, в этом году впервые с момента открытия все магазины Maxima по всей Латвии будут закрыты в первый день Нового года - 1 января.

Клиентам предлагается заранее приобрести все необходимое, чтобы в новом году без спешки насладиться ощущением праздника.

«Рождество и Новый год – это обычно напряженное время в магазинах, когда идет большая активность для того, чтобы полностью подготовиться к праздникам, и коллеги в магазинах с особой заботой относятся к тому, чтобы каждая семья была обеспечена всем необходимым для праздников.

Чтобы дать коллегам возможность отметить праздники в кругу семьи и близких, в этом году мы также традиционно сокращаем время работы магазинов в праздничные и предпраздничные дни. В этом году, проводя опрос среди коллег и принимая во внимание положительные отзывы на это предложение, мы также предоставим работникам возможность провести первый день нового года вместе с семьей", - говорит Арта Тимермане, директор по продажам "Maxima Latvija".

Чтобы успеть все организовать в праздничные дни, представители торговой сети просят также принять во внимание изменения режима работы в праздничные дни - в магазинах Maxima будет сокращен режим работы - изменения коснутся 24, 25, 31 декабря, а 26 декабря магазины будут работать в обычном режиме.

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