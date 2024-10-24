Матрица красоты: хотите иметь здоровую и сияющую кожу — пейте КАЧЕСТВЕННУЮ воду в правильном объеме!

Еще древнегреческий философ Фалес провозгласил воду началом всех начал. Как известно: нет воды – нет жизни.

Как сказал лауреат Нобелевской премии 1937 года Альберт Сент-Дьери, она не только мать, но и матрица жизни. В сложной и многозначной структуре водно-белковых макромолекул заложены истоки биологической информации развития всего живого, включая человека.

Каждая клетка организма человека постоянно и круглосуточно нуждается в чистой воде, которая при этом должна содержать до 20% (!) минералов и микроэлементов, которые требуются нашему организму – и лучше, если это их органическая форма.

Хорошая питьевая вода помогает коже сопротивляться старению, в том числе не терять влагу и оставаться в любом возрасте максимально свежей, сияющей, эластичной и гладкой! Это правило не мы придумали, так работает физиология человека.

Поэтому, употребляя достаточное количество чистой воды в день, вы через какое-то время с удивлением заметите, что кожа стала намного более мягкой и гладкой, улучшилась ее текстура и цвет стал более ровным, уменьшился уровень пигментации, а волосы меньше секутся и выпадают и ногти становятся более прочными.

Опять же вода стимулирует процесс вымывания из организма всего вредного, в том числе токсичных соединений.

Где найти нужную воду? «Сделать» самим!

Известно, что наша кожа любит, чтобы вода была щелочной, что позволяет ей насыщать нашу кровь живительным кислородом, который несет силу каждой клетке. Желательно, чтобы вода была также структурированной, что позволяет ей легче проникать в клетку.

Вода в бутылках, конечно, может присутствовать в нашей жизни, но не на постоянной основе. В домашних условиях лучше пользоваться фильтрованной из- под крана, что и дешевле, и во многих смыслах правильнее. Тут могут помочь японские кораллы Санго, которые продаются в аптеках Латвии в составе продукта CORAL WATER. (www.sango.lv)

Что это такое — коралл Санго? Чем он отличается от других 2 500 разновидностей кораллов, присутствующих в Мировом океане? Кораллы Санго растут только около японского острова Окинава. Эти существа чистят воду от всех вредных примесей, включая хлор и тяжелые металлы. Они делают воду щелочной, т. е. естественным образом повышают рН воды. А это означает, что кровь мгновенно получает дополнительный кислород. Известно, что все заболевания развиваются в кислой среде, поэтому ощелачивание организма естественным путем — очень важный фактор.

Для приготовления полезной в самом широком смысле питьевой воды используется обычная свежая водопроводная вода.

(!) Коралл Санго выделяет в воду 74 минерала и микроэлемента в ионной, легко усвояемой природной органической форме, что очень важно.

Вода, облагороженная кораллом, помогает чистить и восстанавливать эластичность наших сосудов. Она способствует улучшению формулы крови, а еще помогает организму поддерживать здоровый иммунитет и отличное состояние кожи и волос.

Кроме того, употребление воды высокого качества важно для ускорения процессов метаболизма организма, а значит — для поддержания веса тела в норме и во время программ по его снижению. https://sango.lv/