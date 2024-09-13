Эстонию в ходе визита представляет спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, Латвию - спикер Сейма Дайга Миериня, Литву - вице-спикер парламента Жигимантас Павилёнис. Руководителей балтийских парламентов на Готланде примет спикер парламента Швеции Андреас Норлен.

В пятницу руководители парламентов четырех стран встретятся с губернатором Готланда Андерсом Фланкингом и посетят Готландский полк, в состав которого входит 400 военнослужащих. Вечером Хуссар, Миериня и Павилёнис примут участие в церемонии возложения венков в Слите и в поминальной службе в кафедральном соборе Висбю.

В субботу они посетят центр балтийских писателей и переводчиков, который занимается литературным и культурным обменом с государствами Балтийского моря. В завершение визита руководители парламентов встретятся с эстонской, латышской и литовской общинами Готланда.

Из трех стран Балтии в переломный момент Второй мировой войны на запад от советской армии бежало почти 300 000 человек. Многие беженцы направились в Швецию напрямую или через Финляндию. Для многих кораблей с беженцами Готланд стал первой остановкой. Исход беженцев достиг своего пика во второй половине сентября 1944 года.

