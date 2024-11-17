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Массированный ракетный удар по Украине в канун тысячного дня войны

Euronews 17 ноября, 2024 15:06

Мир

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал воскресный обстрел одним из крупнейших с начала войны.

Утром 17 ноября российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве Украины находилось 45 ракет. Под атаку попал десяток крупных городов страны, в том числе и Киев. Российские войска использовали крылатые, баллистические, авиационные ракеты, а также ударные дроны.

По данным украинских властей, ранним утром в воскресенье взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Павлограде, Виннице, Николаеве, Ровно, на Прикарпатье, в Хмельницкой, Львовской, Закарпатской областях.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов.

"Всего около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков", - сообщил президент.

По данным ВСУ, из 210 запущенных ракет и беспилотников было сбито 144.

Сообщается о погибших и раненых. В частности, сообщается о как минимум 5 жертвах в Николаеве, Днепропетровской и Львовской областях.

Поскольку основной удар пришелся на энергетику, оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии, также в некоторых областях возникли проблемы в движении электротранспорта и перебои с водой.

Кроме того, в результате массированной атаки обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины.

Воскресный обстрел "стал одной из крупнейших воздушных атак" по инфраструктуре Украины c начала войны. Об этом в соцсети Х заявил глава МИД страны Андрей Сибига.

"Россия провела одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против мирных городов, спящих мирных жителей, критически важной инфраструктуры. Это истинный ответ военного преступника Путина всем тем, кто звонил и навещал его недавно. Нам нужен мир силой, а не умиротворением", - написал Сибига.

По данным энергетиков, это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

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