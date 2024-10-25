Маск регулярно общается с Путиным с начала войны в Украине. WSJ рассказывает подробности

Как пишет Wall Street Journal, информация о контактах главы SpaceX с Кремлем, похоже, является тщательно охраняемым секретом в американском правительстве. Несколько чиновников Белого дома заявили изданию, что ничего об этом не знают.

В то же время эти контакты вызывают у некоторых членов нынешней администрации озабоченность по поводу национальной безопасности, учитывая глубокие деловые связи Маска с американскими военными и разведывательными службами и его доступ к правительственным секретам.

«Им это не нравится», — сказал собеседник WSJ о контактах Маска и Путина, но отметил, что администрация не поднимала тревогу по поводу возможных нарушений безопасности главой SpaceX.

В Кремле опровергли сообщения об общении Путина с Маском.

«Нет, это все неправда. То есть это абсолютно ложная информация опубликована в газете The Wall Street Journal», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Красные линии» Кремля»

Между тем еще осенью 2022 года политолог Иэн Бреммер, основатель нью-йоркской консалтинговой компании Eurasia Group, написал в твиттере, что Маск сообщил ему о своем разговоре с Путиным и кремлевскими чиновниками, который касался Украины. По словам Бреммера, Маск рассказал ему про «красные линии» Кремля».

Позже политолог пояснил, что Маск якобы передал ему слова Путина о том, что Россия ответит ядерным ударом в ответ на вторжение Украины в Крым, и «нужно сделать все, чтобы избежать такого исхода».

Маск отрицает, что говорил Бреммеру что-либо подобное.

В октябре 2022 года Маск публично заявил, что разговаривал с Путиным всего один раз, и это был разговор о космосе примерно в апреле 2021 года.

Но, как пишет Wall Street Journal, за этим последовали другие разговоры, включая диалоги с высокопоставленными российскими чиновниками в 2022 году. По словам двух собеседников издания, одним из этих российских чиновников был Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента. О чем они с Маском говорили, неясно.

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель написала в Х, что Илон Маск дважды разговаривал с президентом Зеленским в марте 2022 года, после чего Маск по просьбе украинского лидера говорил с Кремлем, попросив Россию предоставить гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Украины в зонах интенсивных обстрелов.

По ее словам, еще как минимум один разговор Маска с Путиным по просьбе Зеленского состоялся в ноябре 2022 года.