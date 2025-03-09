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Маск напомнил о возможности отключения Starlink в Украине

© Deutsche Welle 9 марта, 2025 14:10

Мир 0 комментариев

Starlink является костяком украинской армии, заявил Илон Маск и допустил обрушение украинского фронта в случае отключения системы.

Американский миллиардер Илон Маск напомнил о возможности отключения Украины от доступа к системе спутникового интернета Starlink и заявил о последствиях данного шага для страны, обороняющейся от российской военной агрессии. "Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу", - написал он в соцсети X в воскресенье, 9 марта.

По его словам, его "тошнит" от продолжающейся многие годы и зашедшей в тупик "бойни, в которой Украина неизбежно проиграет". "Тот, кто действительно тревожится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась", - добавил он. 

В конце февраля появились сообщения о возможности отключения в Украине интернета Starlink, предоставляемом компанией Маска SpaceX, в случае неудачи переговоров о сделке с природными ресурсами. По данным Reuters, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог на переговорах в Киеве пригрозил "неминуемым отключением работы" Starlink, если не будет подписан договор о редкоземельных металлах. После этого Маск отрицал такую возможность.

В ЕС обсуждают альтернативы Starlink

Между тем в Европе обсуждается замена американского Starlink в Украине на альтернативного оператора. По данным Reuters, франко-британская группа Eutelsat ведет переговоры с ЕС о том, чтобы ее спутники OneWeb в перспективе заменили Starlink в Украине. "Мы обмениваемся мнениями с ЕС о том, как мы можем внести свой вклад в расширение усилий Украины", - сказал представитель Eutelsat, добавив, что у компании есть геостационарные спутниковые мощности, подходящие для некоторых приложений в регионе.

Ранее Евросоюз уже обсуждал с Украиной возможность использования Govsatcom в качестве возможной альтернативы Starlink.

 

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