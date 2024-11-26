Машина наехала на несовершеннолетнюю и перевернулась: ДТП в Елгаве

Примерно в 8:20 женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем марки "Peugeot", не уступила дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю "Ford", которым управляла женщина 1977 года рождения.

Произошло столкновение, и из-за удара "Ford" наехал на переходившую проезжую часть несовершеннолетнюю девочку, после чего съехал в кювет.

В результате происшествия физически пострадала несовершеннолетняя, которой была оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего в полиции начат административный процесс.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии зарегистрировано 125 ДТП, в которых пострадали 12 человек.