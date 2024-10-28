Манвел отправил письмо Lidl от имени курицы Ольги, несущей яйца — и был прихвачен за… за нарушение норм

"Меня зовут Манвел Исаджанян, и это открытое письмо о нападении компании Lidl на мое право свободно высказывать свое мнение и поднимать вопросы, затрагивающие здоровье и безопасность всего общества, - так начинается публикация на портале "Неаткариги".

"11 октября этого года - во Всемирный день яйца - я отправил креативный подарок - красиво упакованную клетку с письмом от Ольги, курицы, чьи яйца не соответствуют стандартам Европейского союза, но все еще продаются в магазинах Lidl, определенным сотрудникам Lidl, ответственным за закупки..."

Далее цитируется письмо, полученное тремя конкретными сотрудниками Lidl:

«Здравствуй, друг! Меня зовут ОЛЬГА, я живу за пределами Европейского союза. Так как я не местная, я попросила тебя перевести это сообщение и надеюсь, что латышский язык, используемый в письме, достаточно понятен, потому что у меня есть очень важное сообщение для тебя! Как вы можете видеть на фотографии, я - курица в клетке. Каждый день я несу яйца, которые, что интересно, продаются в магазине, где вы работаете.

Я слышала, что в Европе куры-несушки живут в дикой природе или, по крайней мере, в условиях, которые выглядят как в Хилтоне по сравнению с моей клеткой. Посмотрите на мою клетку - в ней гораздо более мучительно находиться, чем семье из пяти человек в однокомнатной квартире. Мы сидим друг у друга на головах. В буквальном смысле. От нас пахнет аммиаком, безразличием и непрекращающимся треском трав. Посмотрите еще раз на фото - я курица в расцвете сил, но выгляжу как дерьмо..."

Далее еще два абзаца примерно в том же стиле и вывод:

"...К тому времени, когда вы прочтете это письмо, я, скорее всего, буду уже мертва. Но за мной стоят миллионы других сломленных, беспомощных цыплят, которые чудесным образом тоже умеют писать и которым, как и мне, все равно. Надеюсь, послание будет понятным, и вы сделаете правильный выбор, который уже давно назрел. Ваша ОЛЬГА».

Далее, как сообщает издание, на основании этого письма Госполиция по заявлению компании Lidl возбудила дело об административном правонарушении, чтобы наказать Манвела за нарушение общепринятых норм поведения и нарушение спокойствия людей и учреждений.

"Учитывая, что доставленный подарок был эстетически красиво упакован, текст письма правдив (и письмо не является угрозой), можно сделать вывод, что Lidl не устраивает правдивость содержания письма и поэтому она пытается запугать и сдержать меня с помощью полиции, - сообщает сам автор. - Я периодически покупаю в Lidl продукты на каждый день. Часто потому, что магазин предлагает хорошие скидки. В один из таких случаев я купил яйца и только дома заметила, что на упаковке крошечными, почти неразборчивыми буквами написано, что эти яйца не соответствуют стандартам Европейского союза. Я купился на «хорошую» цену, но какой продукт я купил? Мусор? Что значит, что продукт не соответствует стандартам Европейского союза? Насколько я понимаю, только то, что качество продукта ниже, чем должно быть. (...) Условия, в которых живут куры, бесчеловечны и, вероятно, ниже критики санитарных норм. И яйца от таких кур можно купить в Lidl.

...Десять лет назад, когда Латвию охватила эпидемия спайсов, я принимал активное участие в ликвидации киосков со спайсами. Тогда мы использовали другие методы, но в этот раз (хотя проблема не менее остра) посылка была доставлена максимально эстетично и незаметно, чтобы у ответственных лиц был шанс задуматься. Я попытался постучаться в двери человечества, но в ответ получил полицейский протокол. Да, я обычный человек, с которым Lidl, обладая властью, считает возможным поступить так, как ему заблагорассудится. Однако я надеюсь, что Латвия - это правовое государство и что полиция не является оружием в руках крупных корпораций для цензурирования правды".

Комментарий Press.lv

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