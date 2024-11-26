Мама подарила квартиру сыну: нужно ли платить налог?

Положения закона «О подоходном налоге с населения» устанавливают, что в годовой необлагаемый доход не включаются и налогом полностью не облагаются подарки, полученные от физических лиц, если даритель и получатель подарка связаны между собой браком или родством до третьей степени в понимании Гражданского закона. Указанная норма не применяется, если подарок преподносится в рамках хозяйственной деятельности.

Поскольку мать и сын состоят между собой в родстве первой степени, следовательно, подарки между ними не облагаются налогом вне зависимости от суммы.

Так как при подаче в Земельную книгу прошения о закреплении права собственности на квартиру на имя сына необходимо будет заплатить госпошлину, размер которой зависит от стоимости подарка, необходимо будет в договоре дарения указать стоимость передаваемой в подарок квартиры. И если указанная оценка превысит 10 000 евро, то вашему сыну надо будет указать этот подарок в годовой декларации - в разделе не облагаемых налогом доходов.