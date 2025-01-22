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Лыжные трассы в Латвии планируют работать в эти выходные

© LETA 22 января, 2025 11:25

Спорт 0 комментариев

Лыжные трассы в Латвии на данный момент планируют работать в предстоящие выходные, сообщили агентству ЛЕТА представители опрошенных лыжных баз.

Совладелец «Риекстукалнс» Эрвин Кишуро отметил, что трасса открыта уже сейчас и будет работать также в выходные. Однако решение о графике работы на следующей неделе пока не принято. «Судя по текущему прогнозу погоды, мы, скорее всего, не будем работать, но это может измениться в зависимости от погодных условий», — подчеркнул Кишуро.

Член правления комплекса отдыха «Гайзиньш» Юрис Страдыньш сообщил агентству ЛЕТА, что работа трассы в целом оценивается за два-три дня вперед, так как полностью полагаться на прогноз погоды невозможно. Тем не менее, в эти выходные «Гайзиньш» будет открыт для посетителей.

Представительница «Озолкалнс» Лига Рокпелне отметила, что в будние дни на этой неделе «Озолкалнс» не работает. Решение о работе на выходных будет принято сегодня или в четверг, так как дождь и ветер ухудшают состояние снежного покрова, а спрос среди посетителей в таких погодных условиях снижается.

Совладелец «Жагаркалнс» Марис Звинис также заявил, что теоретически «Жагаркалнс» планирует работать, однако окончательное решение будет принято в ближайшие дни в зависимости от погодных условий.

Большинство опрошенных представителей лыжных баз отметили, что уже в прошлые выходные наблюдалось снижение посещаемости трасс. Это связывают с погодными условиями, напоминающими весну.

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