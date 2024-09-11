Люди — это просто люди: Бриедис призвал быть человечными

Бриедис вышел из своей машины и помог сдвинуть сломавшийся автомобиль на обочину, чтобы на дороге не образовывалась пробка.

"Будьте человечными, люди - это всего лишь люди", - призвал спортсмен.

Esiet cilvēcīgi, cilvēki ir vienkārši cilvēki. pic.twitter.com/Yq1O6IjHSD — Mairis Briedis (@BriedisMairis) September 10, 2024

В комментариях люди отметили, что выталкивать автомобиль в зону ремонта, возможно, не стоило.