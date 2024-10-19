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Любитель разврата в интернете попал в ловушку полиции

© LETA 19 октября, 2024 09:25

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Прокуратура направила в Земгальский районный суд в Айзкраукле уголовное дело против некоего мужчины, попавшего в расставленную полицией ловушку - обвиняемый пытался вступить в интернете в сексуальную связь с несовершеннолетней девушкой.

Как выяснило агентство LETA в прокуратуре, мужчина обвиняется в попытке склонить к разврату  через интернет несовершеннолетнюю девушку и в попытке склонить ее к изготовлению материалов порнографического характера.

Согласно обвинению, сотрудники полиции создали на платформе inbox.lv фейковый профиль от имени якобы 14-летней девочки. Это не помешало обвиняемому начать с  вымышленной школьницей переписку сексуального характера. Обвиняемый решил склонить девушку к удаленному совершению "развратных действий интеллектуального характера с данной личностью и пробудить у нее половой инстинкт", говорится в обвинении.

В ходе переписки обвиняемый отправил "девушке" фото, на котором он снят обнаженным, а также видео, на котором он совершает действия сексуального характера. В сообщениях он просил ответить ему видеозвонком и показаться ему в обнаженном виде, а также совершать действия сексуального характера.

Обвиняемому не довелось довести до конца свой преступный умысел "по причинам, не зависящим от его воли", так как сотрудники полиции на тот момент уже раскрыли информацию о том, что профиль, с которым мужчина переписывался, был создан для ведения оперативных действий.

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