Львицу Тейку усыпили, а Варис уехал: Рижский зоопарк лишился двух молодых львов

Варис и Тейка родились в Рижском зоопарке 31 мая 2021 года. Детёныши родились у львицы Тсванги и самца Кали. Уже летом того же года самые заядлые посетители зоопарка могли увидеть в львином вольере маленьких и счастливых детенышей.

Однако не все было так гладко и радужно - летом прошлого года у Тейкая диагностировали врожденную деформацию черепа, которая начала вызывать у животного неврологические проблемы, вызывая дискомфорт и значительно сокращая продолжительность жизни животного, пояснил Лиелкалнс. С помощью медикаментозной терапии состояние Тейки стабилизировали, но стало ясно, что исход будет фатальным. Поэтому одновременно с отъездом Вариса в Данию было принято решение усыпить молодую львицу Тейку.

Тейка теперь пополнит коллекцию Латвийского национального музея природы. Также тело львицы изучат будущие ветеринарные врачи факультета ветеринарной медицины Латвийского университета биологических наук и технологий с целью приобретения опыта в области анатомии и физиологии.

Рижский зоопарк участвует в международной программе содержания и разведения популяции африканских львов в неволе, которая заботится о поддержании и разведении высококачественной популяции этого вида в неволе, занесенного во Всемирную Красную книгу как охраняемый вид. По рекомендациям программы Варису пришлось отправиться в Данию, чтобы продолжить свой род.