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Lux Express в зимний сезон сокращает число рейсов из центра Риги в аэропорт и обратно

© LETA 1 декабря, 2024 14:51

Бизнес 0 комментариев

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Оператор международных пассажирских перевозок Lux Express с сегодняшнего дня до апреля сократил число коммерческих рейсов по маршруту центр Риги - аэропорт, о чем агентству LETA сообщил председатель правления Lux Express Latvia Алдис Кибенс.

Он заявил, что число рейсов сокращается на 30% или чуть больше. В ближайшее время соответствующие изменения появятся на сайте Lux Express.

Кибенс пояснил, что в зимний сезон путешествующих традиционно бывает меньше, поэтому число рейсов Lux Express Shuttle будет соответствующим образом изменено.

"Зимний сезон мы используем, чтобы в сотрудничестве с аэропортом и авиакомпаниями искать способы еще более улучшить доступ к аэропорту и в следующем сезоне перевозить еще больше пассажиров", - заявил Кибенс.

Он также информировал, что с момента открытия маршрута в июне услугой Lux Express Shuttle воспользовались 25 тысяч пассажиров.

"В принципе компания удовлетворена числом пассажиров, но спрос меньше, чем мы ожидали, так как большинство людей приезжает в аэропорт на машине, поэтому мы считаем, что в ближайшее время необходимо принять дополнительные меры, чтобы способствовать популярности общественного транспорта", - пояснил Кибенс.

Он подчеркнул, что Lux Express и в дальнейшем будет осуществлять коммерческие рейсы по этому маршруту, так как у маршрута есть потенциал.

До нынешнего дня компания обеспечивала 18 рейсов в день как из центра столицы, так и из аэропорта.

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