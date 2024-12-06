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Лучше пусть существенно подорожает вид на жительство: Домбрава взбешен новым ростом цен на паспорта

Редакция PRESS 6 декабря, 2024 20:12

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года Департамент гражданства и миграции (PMLP) хотел увеличить плату за выдачу паспорта вдвое – с 30 евро до 60 евро. Но после народных возмущений, пошлину решили поднять всего на 4 евро. Однако с приближением нового года, вопрос о повышении цен снова встал.

Департамент планирует повышать цену выдачи нового паспорта или eID постепенно: и с 1 января 2025 года, и с 1 января 2026 года.

В статье Элиты Вейдемане «Полицию теперь будут финансировать жители, покупая паспорта по-дорогому» руководитель фракции «Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс высказался так: план повышения платы за выдачу паспорта до 50 евро в ближайшие годы понятен, поскольку это будет дополнением к бюджету. Он напомнил, что изначально планировалось увеличить плату за выдачу паспортов в большей степени, но теперь это планируется делать постепенно. Действительно гуманно.

Со следующего года паспорт обойдётся в 44 евро, а еще через год подорожает до 50 евро. Политик объясняет, что дело в инфляции.

Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава таким объяснением возмущен. Он направил письмо министру МВД Рихарду Козловскису и главе PMLP Майре Розе с призывом высказать свое мнение на этот счет.

«Правительство вновь хочет значительно повысить плату за паспорта. В результате давления общественности в начале года правительство отказалось от этой идеи, но сейчас обещания нарушаются. Планируется снова существенно повысить плату. Я направил запрос в ответственное министерство поискать другие решения по латанию бюджета, например, существенно увеличить плату за вид на жительство", - пишет Домбрава на своей странице в Твиттере/Х.

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