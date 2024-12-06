Лучше пусть существенно подорожает вид на жительство: Домбрава взбешен новым ростом цен на паспорта

Департамент планирует повышать цену выдачи нового паспорта или eID постепенно: и с 1 января 2025 года, и с 1 января 2026 года.
В статье Элиты Вейдемане «Полицию теперь будут финансировать жители, покупая паспорта по-дорогому» руководитель фракции «Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс высказался так: план повышения платы за выдачу паспорта до 50 евро в ближайшие годы понятен, поскольку это будет дополнением к бюджету. Он напомнил, что изначально планировалось увеличить плату за выдачу паспортов в большей степени, но теперь это планируется делать постепенно. Действительно гуманно.
Со следующего года паспорт обойдётся в 44 евро, а еще через год подорожает до 50 евро. Политик объясняет, что дело в инфляции.
Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава таким объяснением возмущен. Он направил письмо министру МВД Рихарду Козловскису и главе PMLP Майре Розе с призывом высказать свое мнение на этот счет.
«Правительство вновь хочет значительно повысить плату за паспорта. В результате давления общественности в начале года правительство отказалось от этой идеи, но сейчас обещания нарушаются. Планируется снова существенно повысить плату. Я направил запрос в ответственное министерство поискать другие решения по латанию бюджета, например, существенно увеличить плату за вид на жительство", - пишет Домбрава на своей странице в Твиттере/Х.
Valdība atkal vēlas ievērojami palielināt maksu par pasēm. Sabiedrības spiediena rezultātā gada sākumā valdība atteicās no šīs ieceres, bet tagad solījumi tiek lauzti. Atkal tiek plānots ievērojami palielināt maksu. Esmu nosūtījis iesniegumu, lai atbildīgā ministrija meklē citus… pic.twitter.com/TAl7bAyYcc— Jānis Dombrava (@janisdombrava) December 2, 2024