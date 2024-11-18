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Лучше пешком или на самокате: 18 ноября в Риге действуют существенные ограничения движения

Редакция PRESS 18 ноября, 2024 09:55

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сегодня в связи с мероприятиями, посвященными 106-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, в Риге продолжаются существенные ограничения движения, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

До 18:00 движение транспортных средств закрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас и на участке ул. Экспорта от ул. Элизабетес до набережной 11 ноября.

Кроме того, до 18:00 движение транспортных средств будет закрыто на участке Полю гате и Бискапа гате от набережной 11 ноября до улицы, которая расположена параллельно набережной 11 ноября.

До 18:00 на участке ул. Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от ул. Пилс до ул. Екаба организовано двустороннее движение.

Также до 18:00 перекрыто движение тяжелых транспортных средств по ул. Экспорта на участке от ул. Ханзас до ул. Муйтас и по ул. Краста на участке от Островного моста до ул. 13 января.

В случае необходимости с 13:30 до 15:00 будет закрыто движение транспортных средств, кроме общественного транспорта, на Каменном мосту, на участке бульвара Узварас от ул. Валгума до Каменного моста, на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста и на участке улицы 13 января от бульвара Райня до набережной 11 ноября.

До 18:00 движение транспорта будет перекрыто на набережной Генерала Радзиня по направлению к ул. Краста; на участке ул. Краста и в направлении от ул. Езусбазницас до съезда с Островного моста в направлении Южного моста; на съезде с Островного моста в направлении из центра на улицу Краста, а также на участке набережной Генерала Радзиня от ул. Карля Миленбаха в направлении набережной 11 ноября.

С 13:30 до 15:00 движение транспорта будет перекрыто на участке ул. Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

До окончания военного парада сегодня будет закрыто движение транспортных средств и пешеходов на дамбе АВ.

Из соображений безопасности наблюдать за военным парадом НВС и его генеральной репетицией будет запрещено с Вантового моста. Однако пешеходам и пользователям инструментов микромобильности, которые захотят попасть с одного берега Даугавы на другой, мост будет доступен.

Поток пешеходов через Вантовый мост во время проведения мероприятий будут регулировать военная полиция НВС, Рижская муниципальная полиция и Государственная полиция. Самоуправление напоминает, что при ежедневных нагрузках эксплуатация моста безопасна, однако при повышенных нагрузках возможны риски безопасности.

Кроме того, в случае необходимости движение пешеходов, велосипедистов и электрических самокатов будет ограничено во время церемонии возложения цветов и торжественных мероприятий на площади перед памятником Свободы, во время генеральной репетиции военного парада НВС и самого парада, а также во время других мероприятий.

Во время военного парада и факельного шествия на их маршрутах и пересекающих маршрут улицах движение транспортных средств в случае необходимости будет регулироваться, может быть ограничено или закрыто.

Во время проведения мероприятий в нескольких местах также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

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