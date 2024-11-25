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Лондон ввел крупнейший пакет мер против «теневого флота» России

© Deutsche Welle 25 ноября, 2024 18:33

Мир 0 комментариев

Великобритания внесла в черный список еще 30 судов, позволяющих России экспортировать нефть в обход санкций. Тем самым список расширен до 73 судов, заявили в Лондоне, сообщает Deutsche Welle.

Правительство Великобритании внесло в санкционный список еще 30 судов, являющихся частью "теневого флота" России, тем самым расширив их число до 73. Это "самый крупный пакет санкций", введенный Лондоном против танкеров и грузовых судов, используемых РФ для обхода нефтяного эмбарго и других штрафных мер в отношении экспортных товаров, чтобы финансировать продолжающуюся войну против Украины, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в понедельник, 25 ноября.

Среди прочего в список внесены суда под российским флагом Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev. Кроме того, в черный список попали суда под флагами Панамы, Габона, Сьерра-Леоне, Либерии и ряда других стран.

Этим судам впредь запрещен доступ в британские порты, их регистрация в национальном судовом реестре будет прекращена. Кроме того, капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании танкеров. По данным министерства иностранных дел и развития Великобритании, половина из судов, которые подпали под последние санкции, в 2023 году перевезли российскую нефть и нефтепродукты на сумму более 4,3 млрд долларов.

Одновременно в черный список внесены российские страховые компании "АльфаСтрахование" и "Страховой дом ВСК", обвиняемые в содействии "теневому флоту", перевозящему грузы без достаточного страхования.

Данные санкции являются эффективными, поскольку "Россия становится все более зависимой от таких государств, как Северная Корея и Иран в вопросе поставок военной техники", подчеркнули в Лондоне. В частности, нефтяные танкеры Artemis и Sea Fidelity, плавающие под флагами Габона и Гондураса, "бесполезно простаивали в Балтийском море после того, как в прошлом месяце на них были наложены санкции".

Британские санкции против российского "теневого флота" являются более масштабными, чем аналогичные меры США и ЕС. В американском черном списке числятся 39 танкеров "теневого флота", в европейском - 19.

Суда, перевозящие российскую нефть и бензин под флагами других стран, позволяют Кремлю продолжать запрещенный экспорт вопреки санкциям и ограничениям цен на российскую нефть. По мнению Лондона, российский "теневой флот" вовлечен в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины, и создает угрозу суверенитету этой страны. Его также обвиняют в создании угроз в Балтийском море и намеренном разливе нефти по всему миру.

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