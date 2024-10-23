Лондон и Берлин готовят новое оборонное соглашение

Великобритания и Германия - две страны НАТО - подпишут соглашение в области обороны Trinity House Agreement, которое будет включать в себя обязательство по разработке нового оружия для нанесения ударов глубоко по территории противника. Об этом во вторник, 22 октября, сообщило агентство Reuters.

Речь идет о совместном создании новой категории вооружения, обладающего большей дальностью и точностью, чем ракетные системы дальнего действия Storm Shadow, переданные Лондоном Киеву.

Как передало агентство dpa, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) и его британский коллега Джон Хили могут поставить свои подписи под документом уже 23 октября.

"Благодаря проектам в воздушной, наземной, морской и кибернетической сферах мы будем совместно повышать наш оборонный потенциал, укрепляя тем самым европейскую составляющую в НАТО", - заявил Писториус. Война в Украине показала, что "мы не должны воспринимать безопасность в Европе как нечто само собой разумеющееся", добавил он.

Предполагается, что документ укрепит способность Лондона и Берлина проводить учения на восточном фланге альянса, усиливая их возможности для сдерживания в свете войны РФ в Украине.