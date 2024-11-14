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LMT: цель на 500 миллионов в год!

Редакция PRESS 14 ноября, 2024 12:25

Бизнес 0 комментариев

Современные крупные компании можно сравнить с большими кораблями, прокладывающими курс сквозь бурные воды мировой экономики. Эти лайнеры ведут за собой национальную экономику, формируют облик целых отраслей и стимулируют развитие других бизнесов. LMT — пример такого флагмана. Каким курсом компания следует сегодня и какие препятствия ей предстоит преодолеть?  Об этом мы побеседовали с президентом LMT Юрисом Бинде.

- С катастрофической скоростью истекают последние месяцы 2024 года. С какими результатами LMT завершает год?

- Несмотря на все макроэкономические проблемы и замедленный рост экономики страны, напомню, Банк Латвии дважды снижал свои прогнозы по ВВП, LMT заканчивает год на хорошей ноте.  У нас выросли все основные операционные показатели и экспорт.

- В деловой прессе активно обсуждаются экономические проблемы совладельца LMT — шведского телекоммуникационного концерна Telia. Что стало главной причиной этих трудностей?

- Ситуация действительно сложная, в Telia объявлено о сокращении порядка 3 000 сотрудников. Мы выбрали другую стратегию развития. Сегодня телекоммуникационный бизнес перенасыщен, новые модели смартфонов выходят одна за другой, а качество покрытия мобильной сети в Европе достигло высокого уровня. Это означает, что дальнейшее развитие на национальных рынках ограничено.

Чтобы оставаться устойчивыми в долгосрочной перспективе, необходимо осваивать новые сегменты. Мы делаем акцент на Интернет вещей, информационно-коммуникационные проекты и оборонный сектор. Такой подход позволяет нам, образно говоря, чувствовать себя свободными, словно в океане, а не толкаться в маленьком пруду. Наш путь — разработка инновационных и конкурентоспособных решений на глобальном уровне.

- LMT активно позиционирует себя на международной арене. Какие главные достижения компании вы могли бы отметить?

- Среди последних перспективных разработок в первую очередь стоит упомянуть проект покрытия Балтийского моря сетью 5G. Это инновационное решение основано на нашей идее размещения базовых станций на судах. Проект, реализуемый в сотрудничестве с Рижским свободным портом, получил международное признание и престижный приз от Международной ассоциации портов. Если опять же  говорить о конкуренции,  то в финале нашими соперниками были порты Дубая и Монреаля.

Эта разработка открывает новые возможности, например, для обеспечения связью нефтяных и газовых платформ в открытом море. Такие объекты нуждаются в регулярном обслуживании, напримерв очистке от нароста ракушек, и с этой задачей могли бы справляться морские дроны, которым необходима стабильная 5G-сеть. Еще одно применение – мониторинг и защита подводных коммуникаций. Успешная реализация этого проекта может стать значительным импульсом для экономического развития всего региона Балтийского моря.

Другое перспективное направление – это системы мониторинга движения. Мы разработали систему, которая первоначально была предназначена для идентификации нарушителей,  пересекающих перекрестки на красный свет.

Пилотный проект был запущен в Лиепае, на перекрестке улиц Улиха и Робежу, где нередко происходили ДТП. Во время тестового периода система фиксировала 50-60 нарушений в месяц. Однако после того как полиция начала применять штрафы, количество нарушений сократилось до пяти в месяц. Этот успех привлек внимание муниципалитета австрийского Граца, где сегодня уже работают пять таких систем. Аналогичные решения также были установлены в Даугавпилсе, Юрмале и столице Литвы – Вильнюсе.

- Одно из самых перспективных направлений мировой экономики – это оборонная сфера. Но в публичном пространстве Латвии прозвучала информация о том, что ваш шведский акционер не поддерживает исследования в этой сфере. Почему?

- Да, действительно это так. И, конечно, это выглядит очень странно, потому что Швеция только что вступила в НАТО,  и не надо забывать о третьем параграфе договора блока, в котором говорится, что каждая страна-член союза должна вкладывать свои ресурсы для развития национального сектора оборонной промышленности.

Мы начали тесное сотрудничество с латвийской армией и структурами НАТО, которые признали наши достижения в этой сфере весьма весомыми. К примеру, с нашим активным участием в Адажи  уже третий год идет эксперимент по улучшению связи между информационными, транспортными и телекоммуникационными устройствами.

- Очень много мнений и идей звучит о возможном объединении LMT и TET. Реален ли этот союз?

- Первые лица страны и ведущие эксперты Латвии отметили, что приоритеты двух совладельцев LMT, то есть латвийского государства и щведского концерна Telia, диаметрально противоположны. Поэтому этот конфликт интересов должен быть разрешен.

Если говорить об объединении с TET, то до сих пор мы не слышали четких и весомых аргументов в пользу этого шага. Ссылки на то, что «все так делают», не выдерживают критики. Есть мнение, что объединение улучшит наши позиции на международной арене, но и в это верится с трудом. По данным регулятора, 67% доходов на телекоммуникационном рынке приходится на мобильных операторов, а компании фиксированной связи, среди которых лидирует TET, занимают лишь около трети рынка. Мобильные технологии сегодня являются движущей силой отрасли, тогда как фиксированная связь постепенно уходит в прошлое для конечных пользователей.

Конечно, если акционеры все же примут решение о слиянии, то мы готовы перенять хотя бы часть TET.У нас уже есть многолетний опыт присоединения других компаний – в группу LMT вошли такие компании, как ZetCom (известный под брендом Amigo), LMT Retail&Logistics (ранее DT Mobile) и Santa Monica Networks. Стоимость отдельных предприятий после присоединения выросла в несколько раз.

Нас часто упрекают, что мы против перемен. Не соглашусь. Мы именно за перемены, но за разумное развитие технолологий и инфраструктуры, чтобы наша страна не утратила лидирующие позиции на мировом рынке.

- LMT уверенно чувствует себя в глубоких водах международной экономики. Каким курсом идет флагман нашей экономики?

- Наш главный принцип — ориентироваться на перемены и рост. Ключевая цель — развивать латвийские инновации и экспорт технологий на основе 5G. Если бы LMT позволили развивать экспорт высоких технологий, оборону и другие инновации, то за ближайшие 6-7 лет компания могла бы выйти на оборот в полмиллиарда евро.

Что касается будущей структуры владельцев компании, вполне возможен сценарий, при котором акционерами будут выступать государство и пенсионные фонды. Мы даже рассматриваем вариант выхода на биржу.

- Спасибо за беседу!

Людмила ВЕВЕРЕ

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