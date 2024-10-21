Литовский суд удовлетворил ходатайство латвийских компаний по крупному заказу в Клайпедском порту

30 сентября Клайпедский окружной суд удовлетворил ходатайство латвийских компаний о признании того, что дирекция Клайпедского морского порта некорректно оценила предложение "Tilsta" как соответствующее критериям.

Суд отменил решение дирекции порта от 14 июня в отношении победителя конкурса и оставил в силе меры временной защиты.

"Третья сторона ("Tilsta" - BNS) признает, что при подаче предложения она не раскрыла свой конкретный вклад в выполнение договоров с субподрядчиками и представила все работы как самостоятельно выполненные, поэтому она указывала более высокую стоимость выполненной ею работы, чем действительная стоимость. Таким образом, сведения, указанные в перечне выполненных ею строительных работ и предложенный ею опыт руководителя работ не соответствовали действительности", - констатировал суд.

Латвийские компании просили отменить решение руководства порта не удовлетворять их требование отклонить предложение "Tilsta" с меньшей стоимостью и объявить победителем их консорциум. Однако руководство порта признало такое требование необоснованным.

"Tilsta" выиграла тендер на реконструкцию трех причалов и первого этапа дноуглубления акватории, предложив сделать это за 44,2 млн евро. "BMGS" и "LNK Industries" были готовы провести работы за 47 млн и остались вторыми.

Латвийские компании заявили, что дирекция порта проигнорировала ложную информацию "Tilsta", поэтому компания оказалась в более выгодном положении, чем другие участники.

Тогда в дирекции сообщили суду, что латвийские компании не доказали, что "Tilsta" предоставила ложную информацию.

В свою очередь "Tilsta" заявила о том, что подала жалобу в апелляционный суд Литвы.

Руководитель компании Эдуардас Гринавец утверждал, что "Tilsta" выиграла тендер честно, в то время как латвийские компании занимались недобросовестной конкуренцией.

"Латвийский консорциум стремится доказать, что закупающая организация не понимает условий оценки объявленных ею тендеров и не способна должным образом оценить предложения участников тендера по ним, хотя администрация порта сама разработала эти условия и установила критерии экономической выгоды", - говорится в заявлении.