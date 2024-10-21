Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula

Литовский суд удовлетворил ходатайство латвийских компаний по крупному заказу в Клайпедском порту

© LETA 21 октября, 2024 12:45

Бизнес 0 комментариев

Литовский суд удовлетворил ходатайство консорциума латвийских компаний "BMGS" и "LNK" Industries" и постановил, что строительная компания "Tilsta", выигравшая конкурс на реконструкцию причалов Клайпедского порта стоимостью 40 млн евро, предоставила ложные сведения и не может быть объявлена ​​победительницей. Тендер временно приостановлен, и компания продолжит оспаривать крупный заказ.

30 сентября Клайпедский окружной суд удовлетворил ходатайство латвийских компаний о признании того, что дирекция Клайпедского морского порта некорректно оценила предложение "Tilsta" как соответствующее критериям.

Суд отменил решение дирекции порта от 14 июня в отношении победителя конкурса и оставил в силе меры временной защиты.

"Третья сторона ("Tilsta" - BNS) признает, что при подаче предложения она не раскрыла свой конкретный вклад в выполнение договоров с субподрядчиками и представила все работы как самостоятельно выполненные, поэтому она указывала более высокую стоимость выполненной ею работы, чем действительная стоимость. Таким образом, сведения, указанные в перечне выполненных ею строительных работ и предложенный ею опыт руководителя работ не соответствовали действительности", - констатировал суд.

Латвийские компании просили отменить решение руководства порта не удовлетворять их требование отклонить предложение "Tilsta" с меньшей стоимостью и объявить победителем их консорциум. Однако руководство порта признало такое требование необоснованным.

"Tilsta" выиграла тендер на реконструкцию трех причалов и первого этапа дноуглубления акватории, предложив сделать это за 44,2 млн евро. "BMGS" и "LNK Industries" были готовы провести работы за 47 млн и остались вторыми.

Латвийские компании заявили, что дирекция порта проигнорировала ложную информацию "Tilsta", поэтому компания оказалась в более выгодном положении, чем другие участники.

Тогда в дирекции сообщили суду, что латвийские компании не доказали, что "Tilsta" предоставила ложную информацию.

В свою очередь "Tilsta" заявила о том, что подала жалобу в апелляционный суд Литвы.

Руководитель компании Эдуардас Гринавец утверждал, что "Tilsta" выиграла тендер честно, в то время как латвийские компании занимались недобросовестной конкуренцией.

"Латвийский консорциум стремится доказать, что закупающая организация не понимает условий оценки объявленных ею тендеров и не способна должным образом оценить предложения участников тендера по ним, хотя администрация порта сама разработала эти условия и установила критерии экономической выгоды", - говорится в заявлении.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«В соответствии с духом времени!» Ратниекс объясняет, зачем нужен запрет вывесок и афиш на русском языке

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Столичное самоуправление принимает решения о рекламе и афишах в соответствии с новой интерпретацией Министерства юстиции и духом времени, заявил агентству ЛЕТА вице-мэр Риги, в настоящее время исполняющий обязанности мэра Эдвард Ратниекс, отвечая на упреки руководителя Рижского русского театра имени Михаила Чехова Даны Бйорк в затягивании процесса согласования рекламы на русском языке.

Столичное самоуправление принимает решения о рекламе и афишах в соответствии с новой интерпретацией Министерства юстиции и духом времени, заявил агентству ЛЕТА вице-мэр Риги, в настоящее время исполняющий обязанности мэра Эдвард Ратниекс, отвечая на упреки руководителя Рижского русского театра имени Михаила Чехова Даны Бйорк в затягивании процесса согласования рекламы на русском языке.

Читать
Загрузка

На латышском не обслуживаем: СГБ расследовала инцидент в «русском магазине»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) провела проверку распространившейся в социальных сетях информации об инциденте в одном из магазинов торгового центра "Mols", где продавец отказалась обслуживать покупательницу на латышском языке и враждебно высказывалась о латышах, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) провела проверку распространившейся в социальных сетях информации об инциденте в одном из магазинов торгового центра "Mols", где продавец отказалась обслуживать покупательницу на латышском языке и враждебно высказывалась о латышах, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Читать

РФ не вернула Украине тело погибшей в плену журналистки

Мир 15:06

Мир 0 комментариев

Тело погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной не было возвращено в Украину в рамках последнего обмена военнопленными, сообщила украинская сторона.

Тело погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной не было возвращено в Украину в рамках последнего обмена военнопленными, сообщила украинская сторона.

Читать

Многие жители Латвии не уверены, что смогут этой зимой оплатить счета за отопление

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии 38% населения беспокоятся о том, смогут ли они оплачивать ежемесячные коммунальные платежи этой осенью и зимой, показал опрос.

В Латвии 38% населения беспокоятся о том, смогут ли они оплачивать ежемесячные коммунальные платежи этой осенью и зимой, показал опрос.

Читать

Юлия Навальная готова баллотироваться в президенты РФ

Мир 14:45

Мир 0 комментариев

Юлия Навальная в интервью BBC обратилась к россиянам и заявила о намерении баллотироваться в президенты в случае возвращения в Россию. Однако возвращение невозможно до тех пор, пока страной правит Владимир Путин.

Юлия Навальная в интервью BBC обратилась к россиянам и заявила о намерении баллотироваться в президенты в случае возвращения в Россию. Однако возвращение невозможно до тех пор, пока страной правит Владимир Путин.

Читать

Министерство культуры: театр Чехова должен использовать русский язык

Важно 14:30

Важно 0 комментариев

Рижский русский театр имени Михаила Чехова для успешного обращения к своей аудитории должен использовать в общении русский язык, а в общении со зрителями строго соблюдать нормы Закона о государственном языке, как предоставляя информацию о спектаклях, так и обеспечивая перевод спектаклей на государственный язык, сообщили агентству LETA в Министерстве культуры (КМ).

Рижский русский театр имени Михаила Чехова для успешного обращения к своей аудитории должен использовать в общении русский язык, а в общении со зрителями строго соблюдать нормы Закона о государственном языке, как предоставляя информацию о спектаклях, так и обеспечивая перевод спектаклей на государственный язык, сообщили агентству LETA в Министерстве культуры (КМ).

Читать

В ночь на воскресенье Латвия всё-таки перейдет на зимнее время

Новости Латвии 14:29

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на воскресенье, 27 октября, в Латвии состоится переход на зимнее время, когда стрелки часов нужно перевести на час назад, сообщает Минэкономики.

В ночь на воскресенье, 27 октября, в Латвии состоится переход на зимнее время, когда стрелки часов нужно перевести на час назад, сообщает Минэкономики.

Читать