Литовская Akola group покупает за 22 млн евро конкурента в Латвии Elagro Trade

100% акций "Elagro Trade" продает латвийская компания "Agrolats Holding" и три физических лица.

Компании договорились о приобретении предприятия за предварительную сумму 22 млн евро, а окончательная сумма сделки зависит от чистого оборотного капитала целевой компании на дату закрытия, сообщила "Akola group".

Как утверждает группа, сделку, которая должна быть одобрена антимонопольным ведомством Латвии, планируется завершить в этом году или в начале 2025 года. Группа планирует привлечь заемные средства для приобретения латвийского предприятия.

"Приобретаемое предприятие является конкурентом нашей компании в Латвии - "Linas Agro", сильным зернотрейдером и поставщиком товаров для фермеров. Это приобретение повысит эффективность наших услуг латвийским фермерам и поможет нам более активно конкурировать в сфере экспорта зерна", - сказал финансовый директор "Akola group" Мажвидас Шилейка.

Генеральный директор "Linas Agro" и член правления "Akola group" Йонас Бакшис отметил, что приобретение принесет более 2,1 тыс. новых клиентов, укрепит инфраструктуру и возможности обслуживания фермеров, включая строящийся завод семян в Латвии.

По данным группы, "Elagro Trade" занимает более 15% рынка зерна в Латвии и экспортировала в прошлом году зерна на 103 млн евро. На предприятии работает 73 человека.

По словам Шилейки, в прошлом году прибыль латвийской компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 2,1 млн евро, а выручка - 154 млн евро.

"Akola group" является крупнейшей агропродовольственной группой в Балтии, в которую входят 69 дочерних и два ассоциированных предприятия. В настоящее время в группе работает 4,9 тыс. человек.