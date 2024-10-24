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Листья жёлтые над Ригою кружатся: как их собирать по новым правилам

Редакция «7 суперсекретов» 24 октября, 2024 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

Со второй половины октября для дворников и владельцев приусадебных участков начинается период монотонной и утомительной работы — уборки с дорожек и газонов опавших листьев. При этом получается настоящий сизифов труд, ведь уже на следующий день очищенный участок оказывается напрочь заваленным новой порцией. Но в этом году в Риге, согласно новым правилам Рижской думы «Об уходе за территориями и содержании сооружений в столице", по части сбора листьев для владельцев территорий сделано некоторое послабление.

Если снаружи не видно

Согласно новым муниципальным правилам, уборка территории, принадлежащей частным владельцам, требуется только в отношении многоквартирных домов и тех территорий, которые либо общедоступны, либо просматриваются с общественного открытого пространства. Таким образом, если ваш приусадебный участок скрыт за забором или за посадками туй, то вы вправе сами решать, когда и как собирать листья либо не делать этого вообще.

Однако территорию за забором в полосе шириной 2 метра от тротуара или проезжей части чистить от листьев нужно регулярно. На остальной общественной территории опавшую листву деревьев необходимо собрать до 30 ноября текущего года или, если это технически возможно, измельчить весной — до 30 апреля следующего года.

Правда, дворники знают, что листья имеют обыкновение, особенно когда дует сильный ветер, разлетаться в разные стороны, и они вряд ли будут учитывать двухметровую чистую полосу. Так что особого послабления для работников с чесалками не предвидится.

Правильный уход за газоном

В Риге только в Межапарке, Бикерниекском лесу и других лесопарках, расположенных в черте города, листья никто не убирает. За лето они перегнивают, добавляя питательных веществ в грунт. Но в парках, а также на своем приусадебном участке, где имеется газон, процедуру осенней уборки нужно проводить регулярно.

Парки, согласно новым правилам Рижской думы, являются публично доступными пространствами. К тому же полноценные газоны в городе необходимы как с эстетической, так и с экологической точки зрения.

Корни газонных трав, густо сплетаясь друг с другом, скрепляют грунт, не давая загрязненной почве превращаться в токсичную пыль, которую ветер несет в лицо пешеходам. Сами травы способны жить на загрязненном грунте и очищать его, высасывая из почвы загрязнители и накапливая их в своих зеленых частях.

При покосах эти накопленные в листьях токсические вещества «упакованы» и готовы к утилизации, а газон продолжает расти и снова выполнять работу живого фильтра. Правда, это касается именно газона, то есть ухоженной поверхности, состоящей из специальной газонной травы. То же самое можно сказать и о зеленой лужайке на своей даче.

Дачники знают: создать и ухаживать за лужайкой на своем участке — трудоемкое и затратное дело. И одно из обязательных условий — газон должен быть осенью очищен от опавшей листвы. Подобная территория, на которой оставили листву на зиму, выпревает и сильно теряет в качестве.

Профессиональные садоводы утверждают: дерево и газон всегда находятся в конфликте. Что это значит? Например, дереву нужны питательные вещества из собственных листьев, а газон устойчиво существует, когда он чист и регулярно подстрижен. Они жители разных экосистем. Но с эстетической точки зрения аккуратно подстриженная лужайка всегда предпочтительнее лесной неухоженности. Именно поэтому каждый год листву и убирают.

Однако некоторые специалисты считают, что уборка листьев важна для деревьев. Особенно для тех, которые подверглись атакам вредителей. По словам председателя правления Латвийского общества садоводческих питомников Андрейса Витолиньша, если дерево болеет, вредящие ему паразиты нередко зимуют в опавших листьях, что позволяет им отправиться в атаку и в следующем году.

Считаются мусором

Собранные листья по-прежнему считаются мусором и не должны оставаться на территории — это противоречит санитарным нормам и правилам эксплуатации зеленых насаждений. В противном случае к вам могут наведаться сотрудники Рижской полиции самоуправления и Административной инспекции Рижской думы — именно они следят за ухоженностью общественных территорий.

Кстати, в вышеупомянутые структуры можно жаловаться и на нерадивых землевладельцев, не желающих производить осеннюю уборку. Для физических лиц штраф может составить до 350 евро, а для юридических — до 1 400. Обычно в сезон листопада за месяц составляется несколько сотен административных протоколов.

Одновременно в инспекции напоминают, что вывозить любые отходы, к которым относятся и опавшие листья, в ближайший лес категорически запрещено. Даже если вы разбросаете листву, это будет считаться загрязнением городской территории. И здесь штрафы куда более серьезные: для физических лиц — до 700 евро, для юридических — до 2 900. Одновременно могут и конфисковать транспортное средство, на котором вывозили мусор.

Каждую осень в Риге с конца октября по конец ноября собранные листья можно бесплатно сдать в пункты приема, которые организованы по городу. В основном они работают по субботам и воскресеньям, но некоторые пункты — и в будние дни. График и часы их работы доступны на веб-сайте муниципалитета riga.lv.

Листья нельзя сдавать в мешках — их нужно высыпать, а мешки забирать с собой. Кроме того, к листве не должны быть примешаны какие-то другие отходы. При этом выгружать листья в специализированный транспорт или контейнер жителям придется самостоятельно. Вся эта процедура будет происходить под прицелом видеокамер.

Сжигать не получится

И, наконец, сжигать опавшую листву, в том числе на своем садовом участке, руководствуясь словами известной песни, не получится. Дым костров загрязняет окружающую среду, так как все накопленные токсические вещества поступают в воздух.

Кроме того, в Риге застройка очень плотная, и если бы каждую кучу собранных листьев здесь можно было сжечь, то весь город оказался бы в дыму. Пироманы рискуют получить административный протокол от полиции самоуправления со штрафом от 70 до 1 000 евро. Однако каждый случай оценивается полицией индивидуально: учитывается как само нарушение, так и отношение нарушителя, предыдущие нарушения (если таковые имеются) и другие факторы.

К тому же Государственная пожарно-спасательная служба отмечает, что в их практике были случаи, когда пожары возникали именно из–за попыток избавиться от осенней листвы. Поэтому листья можно либо складировать в компост, либо вывозить на свалку.

Зачастую, когда в полицию поступает сигнал о поджигателях и начинается разбирательство, пояснение нарушителей бывает следующим: они не знают, что делать с листьями. Здесь существует несколько вариантов решения: если листьев немного, их можно выбросить в мусорный контейнер, а если их больше, то соорудить компостную кучу и/или поинтересоваться в самоуправлении организованными вывозами.

Александр ФЕДОТОВ

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