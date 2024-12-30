Лидер, которому не везло. В возрасте 100 лет умер бывший президент США Джимми Картер

Джеймс Эрл Картер вошел в историю, помимо всего прочего, как первый высокопоставленный государственный деятель, попросивший называть его фамильярным сокращенным именем — Джимми. «Я простой фермер, мне так привычнее», — объяснял он журналистам.

Мода прижилась — во всяком случае в англосаксонском мире: Тони (а не Энтони) Блэр, Билл (а не Уильям) Клинтон. Сегодня, напротив, нередко приходится объясняться политикам, требующим, чтобы к ним обращались «как положено».

«Парень из глубинки»

Среднестатистический американский избиратель не любит всего, связанного c коллективным «Вашингтоном». После Уотергейтского скандала эти чувства только усилились.

Картер сполна использовал образ идеалиста-провинциала, который не знает и знать не желает столичных нравов и реальной политики. Главный лозунг его кампании был: «Я никогда вам не солгу!»

На самом деле он был совсем не так прост — имел два престижных диплома, Технологического института штата Джорджия и Военно-морской академии в Аннаполисе, в начале 1950-х годов служил на первых атомных подлодках, а сельским хозяйством занялся, потому что унаследовал семейный бизнес.

Причем то, что политтехнологи Картера называли «фермой», на самом деле было крупным индустриализированным предприятием по производству арахиса (в США очень популярно арахисовое масло).

Дважды, в 1962-м и 1964 годах, Картер избирался в сенат Джорджии, в 1970 году стал губернатором этого южного штата.

Во время Гражданской войны Джорджия входила в рабовладельческую Конфедерацию. Картер создал себе имидж представителя «Нового Юга», решительно порвавшего с прошлым. Он пригласил в вице-президенты либерала-северянина Уолтера Мондейла и заручился поддержкой видных деятелей движения за права чернокожих американцев.

Полоса невезения

После победы на выборах Картер провел амнистию уклонистов от войны во Вьетнаме, ввел в свою администрацию женщин и представителей нацменьшинств, ездил в глубинку больше, чем кто-либо из его предшественников, и регулярно отвечал на вопросы американцев в радиопрограмме «Спроси президента Картера».

Крупным внешнеполитическим достижением стало заключение в конце 1970-х годов при его посредничестве Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом, доныне во многом определяющего геополитическую архитектуру Ближнего Востока.

Однако в целом правление Картера вошло в историю как неудачное. Трудно назвать другого американского президента, которого бы так преследовал злой рок.

На вторую половину 1970-х годов пришелся исторический пик цен на нефть. В результате предвыборные обещания снизить безработицу до 4,5%, а инфляцию до 4% в год остались невыполненными. Более того, ситуация резко ухудшилась.

Во время президентской кампании 1980 года кандидат-республиканец Рональд Рейган назвал состояние американской экономики депрессией. Картер вступил с соперником в заочный спор о терминологии, доказывая, что в стране не депрессия, а всего лишь рецессия. Рейган ответил убийственной шуткой: «Рецессия — это когда работу теряет ваш сосед, депрессия — когда работу теряете вы, а оздоровление — когда работу теряет Джимми Картер!»

Неслыханное унижение

Вторым непоправимым ударом по престижу президента накануне выборов стала эпопея с американскими заложниками в Иране после Исламской революции.

4 ноября 1979 — через семь месяцев после провозглашения Ирана исламской республикой — в посольство США года в Тегеране ворвалась группа лиц, именовавших себя «студентами-последователями курса имама». Они захватили в заложники 66 сотрудников посольства (в основном дипломатов) и выдвинули требование выдать новым властям страны бывшего шаха Резу Пехлеви, лечившегося от рака в нью-йоркской клинике.

Захват посольства США в Иране: как это было и почему произошло. Архивные фотографии

14 человек — женщины, афроамериканцы и один серьезно больной сотрудник — были отпущены, а 52 заложника оставались в неволе 444 дня. Бородатые молодые люди с «калашниковыми» позировали перед телекамерами и глумились над бессилием Америки.

Такого унижения США не испытывали со времен Перл-Харбора. Но в 1941 году японцам был немедленно нанесен ответный удар, а администрация Картера демонстрировала растерянность и беспомощность.

Операция по спасению заложников под кодовым названием «Орлиный коготь» 24 апреля 1980 года провалилась, толком не начавшись. Один из вертолетов, с которых спецназовцы должны были десантироваться на здание посольства, на импровизированном аэродроме в иранской пустыне столкнулся с самолетом-заправщиком. Погибли восемь военнослужащих.

Освободить заложников удалось только 20 января 1981 года, после подписания Алжирских соглашений. По иронии судьбы произошло это в день инаугурации Рональда Рейгана.

Поцелуй Брежнева

Отношения с Москвой у Картера тоже не сложились, хотя в ходе предвыборной кампании и в начале президентского срока он заявлял о приверженности разрядке и контролю над вооружениями.

Картер провозгласил главной целью американской внешней политики защиту прав человека во всем мире — что советскому руководству, понятно, не понравилось.

Практически одновременно с приходом Картера в Белый дом резко пошатнулось здоровье Леонида Брежнева, и международные дела оказались в руках консервативной тройки Андропов-Устинов-Громыко.

СССР и Куба осуществили вооруженное вмешательство в Анголе, Мозамбике и Эфиопии, в июле 1979 года в Никарагуа захватили власть связанные с Москвой и Гаваной сандинисты.

К середине 1979 года — после семи лет переговоров — удалось согласовать Договор ОСВ-2. 18 июня Брежнев и Картер в первый и последний раз встретились в Вене, чтобы торжественно его подписать. Следующий подобный саммит прошел лишь в октябре 1986 года — в Рейкьявике, между Рейганом и Горбачевым.

По протоколу была очередь Брежнева посетить США, но советские дипломаты конфиденциально объяснили коллегам, что лететь через океан советскому лидеру нежелательно по медицинским показаниям.

На итоговой пресс-конференции в Вене представителю СССР Леониду Замятину задали вопрос о здоровье Брежнева. Тот ответил, что советский лидер ни на что не жалуется, а все сообщения о его якобы плохом самочувствии — не более чем домыслы. Тогда поднялся известный советский международник Мэлор Стуруа и поинтересовался у пресс-секретаря Белого дома Джоди Пауэлла политическим здоровьем господина Картера. Опросы показывали резкое падение рейтинга президента, который за полтора года до окончания срока уже почти всеми рассматривался как «хромая утка».

«[Политическое здоровье Картера] примерно такое же, [как здоровье Брежнева]», — ответил Пауэлл.

Многие американцы считали условия ОСВ-2 унизительными для страны. Накануне встречи синоптики обещали в Вене плохую погоду, но Картер заявил помощникам, что лучше промокнет до нитки, чем выйдет из самолета под зонтиком. Как известно, Невилл Чемберлен, прилетев с Мюнхенской конференции, спустился по трапу с огромным черным зонтом в руках.

За несколько минут до начала церемонии подписания Устинов и Громыко поспорили, станет ли Брежнев, по своему обыкновению, лобызаться с Картером.

«Не будет, не с чего целоваться», — заявил министр обороны.

«Не уверен», — возразил Громыко.

Поцелуй состоялся. Но менее чем через полгода СССР ввел войска в Афганистан, спустя две недели западные страны по инициативе Картера объявили о санкциях и бойкоте Московской олимпиады — и отношения окончательно испортились.

Осень патриарха

Первое время после ухода с поста экс-президент вел тихую частную жизнь, попутно преподавая в университете столицы Джорджии Атланты, но на восьмом десятке лет активно занялся миротворчеством и благотворительностью, войдя в созданную по инициативе Нельсона Манделы «группу старейшин» — клуб бывших глав государств. В 2002 году по совокупности заслуг его наградили Нобелевской премией мира.

В августе 2010 года он прилетел с частным визитом в Пхеньян и вернул оттуда на родину арестованного властями КНДР американского гражданина Айджалона Гомеса.

Последнюю международную миссию Картер совершил в ноябре 2013 года, в роли наблюдателя на первых парламентских выборах в Непале.

После начала российских бомбардировок Сирии он послал в подарок президенту Владимиру Путину изданную в США открытым тиражом карту с обозначением позиций запрещенной в России и ряде других стран группировки «Исламское государство». Российскую авиацию тогда неоднократно обвиняли в ударах по силам сирийской оппозиции. МИД РФ предпочел не заметить сарказма и назвал это «объединением усилий в борьбе с терроризмом и беспокойством о судьбе сирийского народа».

В августе 2015 года Картеру сделали операцию по удалению опухоли печени. В декабре на собрании общины баптистов, членом которой он являлся, экс-президент объявил о своей победе над раком.

В феврале 2023 года Картеровский центр сообщил, что бывший президент решил провести оставшееся у него время дома и получать хосписный уход.

Перед этим Картер несколько раз проходил курсы лечения в больнице, в том числе у него была обнаружена меланома (злокачественная опухоль кожи), которая распространилась в печень и мозг.

Картер — шестой президент в истории США, перешагнувший 90-летний рубеж.

Ему также принадлежит рекорд продолжительности жизни в качестве экс-президента — после его ухода в Белом доме сменилось семеро хозяев: Рональд Рейган (1981-1989), Джордж Буш-старший (1989-1993), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001-2009), Барак Обама (2009-2017), Дональд Трамп (2017-2021) и Джо Байден.