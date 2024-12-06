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Лето станет суше, зима — теплее: прогноз погоды в Латвии на 21-й век

© LETA 6 декабря, 2024 12:18

Для настроения 0 комментариев

Изменение климата и его последствия ощущаются во всем мире, в том числе в Латвии. С повышением средней температуры воздуха увеличивается и количество стихийных бедствий - бурь, ливней, наводнений, длительной засухи.

В последние два года и Латвия испытала это на себе, поэтому важно оценить риски и подготовиться к ним. Это означает как национальные, так и муниципальные меры, инструменты прогнозирования стихийных бедствий и финансовую подушку безопасности.

Статистика показывает, что последние девять лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений, и самым теплым в глобальном масштабе был 2023 год - примерно на 1,4 градуса теплее доиндустриальных времен, при этом текущий год, вероятно, превзойдет предыдущий.

Последний отчет Всемирной метеорологической организации показывает, что глобальный температурный порог будет периодически превышаться на 1,5 градуса в течение следующих пяти лет.

Латвия также не оторвана от общих тенденций. Пока что самым теплым был 2020 год со средней температурой воздуха +8,7 градуса, что на 1,9 градуса выше климатической нормы (1991-2020 годы). В прошлом году средняя температура составила плюс +7,8 градуса, что на один градус выше нормы, сообщает Министерство климата и энергетики.

Прогнозы показывают, что к 2100 году эти показатели могут повыситься на 2,8-4,9 градуса. Увеличилось и количество осадков - в среднем на 29 мм.

К концу столетия оно увеличится примерно на 120-160 мм (18-24%). Наиболее значительный рост ожидается зимой - при сценарии значительного изменения климата даже на 41-62%, а летом возможно уменьшение количества осадков.

Вегетационный период также может измениться. Пока это 163-245 дней, но к концу этого столетия он увеличится в среднем на один-два месяца.

В свою очередь, количество морозных дней уменьшится на 38-70 дней, а количество дней без осадков уменьшится до 42-45 дней (2011-2040 гг.) и до менее 20 дней в 2100 году. С 1961 года число дней со снежным покровом сокращается - в среднем на один день каждые два года.

(Diena)

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