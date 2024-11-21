Лембергс попал под международные санкции. Великобритания обвиняет бывшего мэра Вентспилса (дополнено)

Как говорится в заявлении британского правительства, Лембергс причастен или был причастен к коррупции в виде взяточничества и присвоения имущества в то время, когда занимал должность мэра Вентспилса.

В свою очередь дочь Лембергса Лига способствовала и поддерживала эту коррупцию, а также получала финансовую и иную выгоду от нее. В частности, она участвовала во взяточничестве и присвоении имущества ее отцом Айваром Лембергсом.

Санкции правительства Великобритании предусматривают замораживание активов и запрет на въезд.

Санкции введены также против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и его жены Лады Фирташ, а также гражданки Анголы и России, обладательницы миллиардного состояния Изабель душ Сантуш.

Министерство иностранных дел Великобритании назвало Фирташа, Лембергса и Сантуш "тремя печально известными клептократами" и обвинило их в "хищении богатств своих стран ради личного обогащения".

"Эти недобросовестные люди ради собственного обогащения эгоистично лишают своих сограждан столь необходимого финансирования для образования, здравоохранения и инфраструктуры", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Он отметил, что, став министром иностранных дел, пообещал бороться с клептократами и "грязными" деньгами, которые дают им власть. "Ситуация меняется. Золотой век отмывания денег закончился", - подчеркнул он.

Санкции введены в соответствии с антикоррупционным законодательством Великобритании, утвержденным предыдущим правительством в 2021 году. Антикоррупционные меры направлены на то, чтобы защитить страну от превращения в центр оборота незаконных средств и отмывания денег.