Лех Валенса: «Боюсь, Украину заставят пойти на плохой компромисс»

Валенса выразил обеспокоенность по поводу уступок, которые могут потребовать от Киева, для того, чтобы было достигнуто прекращение огня.

Лех Валенса, экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира: "Я боюсь, что они заставят Украину пойти на плохой компромисс. Только, опять же, если посмотреть на это логически, это, по моим расчетам, будет пустая трата 6-10 лет, а потом все повернется вспять".

"Если мы не защитим демократию, демагоги и популисты подожгут мир", — подчеркнул Лех Валенса, говоря об угрозах, с которыми сталкиваются современная Европа и мир.

Лех Валенса, экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира: "То, что делает Украина, обусловлено развитием нашей цивилизации, то, что делает Россия и даже Трамп, - это ретроградство, это движение назад в развитии".

Лех Валенса особо отметил роль европейской обороны, подчеркнув, что она должна быть сдерживающим фактором с целью изменить отношение России и избежать более широкого вооруженного конфликта.

Лех Валенса, экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира: "Нам нужно защищаться, нам необходимы защитные зонтики, но только так, чтобы там была рефлексия, чтобы там были системные изменения и так далее. Это нужно делать. Речь не идет о поражении, или о победе, потому что победителей здесь не будет".

Валенса - выдающийся политик эпохи падений коммунистических режимов в Восточной Европе, выразил надежду на то, что европейцы позаботятся о сохранении демократии.